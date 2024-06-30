Выставка кинематографистов Сибири открылась в здании бывшей кинокопировальной фабрики

Хранитель летописи, известный кинодеятель Новосибирска Анатолий Антонов стал кураторам необычной выставки, расположенной в здании бывшей копировальной фабрики на Добролюбова, 16.

Экспозиция называется «Снято! Новосибирск в объективе». Она посвящена всем, кто стоял у истоков новосибирского документального кино.

Мало кто знает, что именно из нашего города копии кинофильмов расходились по всему Союзу.

― Именно здесь в 1942 году печаталась копия фильма «Разгром немецких войск под Москвой» — первой советской картины, получившей кинопремию «Оскар». Не зря же Новосибирскую кинокопировальную фабрику называют еще «Голливуд за Каменкой», ― передает издание ЧС-ИНФО.

Новосибирска фабрика закрылась только в 2005 году. Она дольше вех, из шести существующих, просуществовала после развала Советского Союза.

Сейчас в этом здании, которое было построено в 1924 году, находится бизнес-центр. Его владельцы даже сохранили его историческое название — «Новосибирская кинокопировальная фабрика».

Управляющая компания с удовольствием согласилась разместить в своем холле необычную экспозицию. Здесь можно увидеть старинное оборудование, которое использовалось для кинопоказов, исторические фотографии и другие тематические экспонаты.

В планах у организаторов создать музей сибирского кино. Возможно, что при поддержке властей города, получится открыть мемориал сибирским кинематографистам.