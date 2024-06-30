Шесть человек утонули в водоемах Новосибирской области за выходные

За сутки в Новосибирской области зарегистрировано 11 происшествий на воде. Пять мужчин и подросток утонули.

― Гибель людей произошла в карьере Горский, котловане Юго-Западном, реке Иня (г. Тогучин и ст. Издревая) и на реке Обь в районе пескоотвала. Все происшествия случились в местах, непредназначенных для купания. Тела троих, предположительно погибших, пока не найдены, ― сообщает МЧС по Новосибирской области.

Ведомство рассказывает, что в субботу помощь спасателей потребовалась отдыхающим на реке Обь в районе пескоотвала. Трое взрослых и пятеро несовершеннолетних не смогли справиться с течением и были отнесены далеко от берега. В результате ЧП никто не пострадал. С родителями детей, оказавшихся в экстренной ситуации, специалисты провели профилактическую беседу.

МЧС напоминает, что купаться следует только в специальных местах, где есть спасательные посты и не лезть в воду там, где стоят запрещающие знаки. Также не стоит увлекаться водными процедурами в состоянии алкогольного опьянения и оставлять детей у воды без присмотра.

Ранее редакция рассказывала, что депутаты предложили запретить несовершеннолетним ходить на речку без взрослых в Новосибирской области.