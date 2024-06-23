Выставки Новосибирска: Царства Нила на берегах Оби

Новосибирский государственный художественный уже два года впечатляет Сибирь эффектными «гастрольными» выставками из лучших музеев России и Мира. 5 июля в музее откроется экспозиция, прибывшая из ГМИИ имени Пушкина — выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия. Результаты исследования мумий и памятники древнеегипетского искусства из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина».

Музей искусств имени Пушкина, он же Цветаевский музей (по фамилии первого директора, отца знаменитой поэтессы), а для москвичей по-свойски «музей на Волхонке» — соперник Эрмитажа и обладатель самой большой в России коллекции египетских древностей. Коллаборация с Новосибирским художественным музеем — самый большой выездной проект «цветаевцев» по египетской тематике.

Древний Египет — цивилизация, уникальная по продолжительности своего культурного «эха»: цитаты из египетского искусства обильно использовались в нескольких стилях Нового Времени — в ампире, историзме, ар-нуво, ар-деко и даже в поп-арте. Царица Нефертити, например, стала в середине 1960-х настоящей фэшн-иконой, соперницей вполне живой британки Твигги — настолько воздушные черты юной красавицы в голубой тиаре оказались «в строку» неоново-крипленовой эпохе. Сюжет о воскресшей мумии Голливуд переосмыслял несколько раз, начав еще с немого кинопроката. А египетское обожествление кошек нашло ироничную рефлексию в интернетовском кото-буме. Кстати, «пасхалки» из египетской культуры есть даже на выставочной площадке: колонны в портале и вестибюле Новосибирского художественного музея сделаны в египетском стиле — с капителями в форме цветков лотоса. Просто строилось это здание в советской вариации стиля ар-деко. А у зодчих ар-деко Египет входил в цитатную базу (даже в СССР).

Специфические отношения древних египтян со смертью публику давно завораживают. Впрочем, готы, эмо и прочие некроромантики могут выдохнуть пар: у египтян не было никакой некрофилии, никакой подростковой влюбленности в смерть. Как и все южные нации, древние египтяне были вполне веселым и жизнелюбивым народом — любили яркую раскраску монументальных зданий, цветные одежды, ювелирные украшения, позолоту и обильные орнаменты на предметах быта. Просто жизнь в суровых условиях Северной Африки и зависимость от превратностей природы воспитали коллективном египетском «я» соответствующее такому положению отношение к смерти и к тому, что после нее. Почтительное, скажем так, отношение. Вдумчивое. И в их погребальной культуре было мало мрачного — она существовала под девизом «Продолжение следует».

Впрочем, благодаря именно этой египетской вдумчивости мир и получил столь большой фонд египетского художественного наследия. В музее на Волхонке этого наследия много. И в Новосибирске будут гостить весьма впечатляющие экспонаты.

Директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева сообщила, что на выставке будут представлены около 90 экспонатов из экспозиции и запасников музея: деревянный расписной саркофаг, канопы, рельефы, статуи и статуэтки, фрагменты декора мумий, бронзовая пластика, предметы художественного ремесла и амулеты.

Тема мумий на выставке будет подана нетривиально. Мумии — один из символов Древнего Египта. Во времена первого знакомства Запада с египетской культурой (конец XVIII века и наполеоновские походы) отношение к мумиям было, скажем так, ненаучным и варварским. Их могли просто перетирать в порошок для снадобий. Впрочем, должного внимания мумии дождались — стали объектом научного интереса к концу XIX века. В начале XX века наряду с разворачиванием, которое необратимо повреждало мумии, началось их недеструктивное изучение методом рентгенографии. В наши дни к нему добавилась компьютерная томография, которая широко применяется теперь в музейной практике.

В рамках совместного проекта ГМИИ им. А.С. Пушкина и НИЦ «Курчатовский институт» впервые в России было проведено компьютерно-томографическое сканирование 10 целых мумий людей, нескольких мумий животных и фрагментов мумий из собрания Пушкинского музея. Полученные КТ-изображения были проанализированы антропологами, криминалистами, рентгенологами. Ученые словно увидели мумии «изнутри», проникли сквозь пеленание, не разрушив его.

А ЗD-реконструкция позволяет и вовсе «оживить» мумии — увидеть их прижизненный, человеческий облик, ощутить этих людей нашими современниками. На выставке в Новосибирском художественном музее VIP-персонами и главными героями будут два гражданина давно исчезнувшей империи: молодая женщина 20-25 лет и мужчина 30-40 лет. Физические их тела, впрочем, остались в Москве — для мумий столь дальнее путешествие рискованно, и любые их перемещения все музеи мира стараются минимизировать. Впрочем, глубина погружения в тему и так будет впечатляющей: еще нигде за пределами двух федеральных столиц дверь в Древний Египет не отворяли так широко.