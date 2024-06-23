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Выставки Новосибирска: Царства Нила на берегах Оби

  • 23/06/2024, 12:13

Выставки Новосибирска: Царства Нила на берегах Оби
Это первый столь масштабный выезд египетской коллекции музея так далеко от московской улицы Волхонки.

Новосибирский государственный художественный уже два года впечатляет Сибирь эффектными «гастрольными» выставками из лучших музеев России и Мира. 5 июля в музее откроется экспозиция, прибывшая из ГМИИ имени Пушкина — выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия. Результаты исследования мумий и памятники древнеегипетского искусства из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина».

Музей искусств имени Пушкина, он же Цветаевский музей (по фамилии первого директора, отца знаменитой поэтессы), а для москвичей по-свойски «музей на Волхонке» — соперник Эрмитажа и обладатель самой большой в России коллекции египетских древностей. Коллаборация с Новосибирским художественным музеем — самый большой выездной проект «цветаевцев» по египетской тематике.

Древний Египет — цивилизация, уникальная по продолжительности своего культурного «эха»: цитаты из египетского искусства обильно использовались в нескольких стилях Нового Времени — в ампире, историзме, ар-нуво, ар-деко и даже в поп-арте. Царица Нефертити, например, стала в середине 1960-х настоящей фэшн-иконой, соперницей вполне живой британки Твигги — настолько воздушные черты юной красавицы в голубой тиаре оказались «в строку» неоново-крипленовой эпохе. Сюжет о воскресшей мумии Голливуд переосмыслял несколько раз, начав еще с немого кинопроката. А египетское обожествление кошек нашло ироничную рефлексию в интернетовском кото-буме. Кстати, «пасхалки» из египетской культуры есть даже на выставочной площадке: колонны в портале и вестибюле Новосибирского художественного музея сделаны в египетском стиле — с капителями в форме цветков лотоса. Просто строилось это здание в советской вариации стиля ар-деко. А у зодчих ар-деко Египет входил в цитатную базу (даже в СССР).

Специфические отношения древних египтян со смертью публику давно завораживают. Впрочем, готы, эмо и прочие некроромантики могут выдохнуть пар: у египтян не было никакой некрофилии, никакой подростковой влюбленности в смерть. Как и все южные нации, древние египтяне были вполне веселым и жизнелюбивым народом — любили яркую раскраску монументальных зданий, цветные одежды, ювелирные украшения, позолоту и обильные орнаменты на предметах быта. Просто жизнь в суровых условиях Северной Африки и зависимость от превратностей природы воспитали коллективном египетском «я» соответствующее такому положению отношение к смерти и к тому, что после нее. Почтительное, скажем так, отношение. Вдумчивое. И в их погребальной культуре было мало мрачного — она существовала под девизом «Продолжение следует».

Впрочем, благодаря именно этой египетской вдумчивости мир и получил столь большой фонд египетского художественного наследия. В музее на Волхонке этого наследия много. И в Новосибирске будут гостить весьма впечатляющие экспонаты.

Директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева сообщила, что на выставке будут представлены около 90 экспонатов из экспозиции и запасников музея: деревянный расписной саркофаг, канопы, рельефы, статуи и статуэтки, фрагменты декора мумий, бронзовая пластика, предметы художественного ремесла и амулеты.

Тема мумий на выставке будет подана нетривиально. Мумии — один из символов Древнего Египта. Во времена первого знакомства Запада с египетской культурой (конец XVIII века и наполеоновские походы) отношение к мумиям было, скажем так, ненаучным и варварским. Их могли просто перетирать в порошок для снадобий. Впрочем, должного внимания мумии дождались — стали объектом научного интереса к концу XIX века. В начале XX века наряду с разворачиванием, которое необратимо повреждало мумии, началось их недеструктивное изучение методом рентгенографии. В наши дни к нему добавилась компьютерная томография, которая широко применяется теперь в музейной практике.

В рамках совместного проекта ГМИИ им. А.С. Пушкина и НИЦ «Курчатовский институт» впервые в России было проведено компьютерно-томографическое сканирование 10 целых мумий людей, нескольких мумий животных и фрагментов мумий из собрания Пушкинского музея. Полученные КТ-изображения были проанализированы антропологами, криминалистами, рентгенологами. Ученые словно увидели мумии «изнутри», проникли сквозь пеленание, не разрушив его.

А ЗD-реконструкция позволяет и вовсе «оживить» мумии — увидеть их прижизненный, человеческий облик, ощутить этих людей нашими современниками. На выставке в Новосибирском художественном музее VIP-персонами и главными героями будут два гражданина давно исчезнувшей империи: молодая женщина 20-25 лет и мужчина 30-40 лет. Физические их тела, впрочем, остались в Москве — для мумий столь дальнее путешествие рискованно, и любые их перемещения все музеи мира стараются минимизировать. Впрочем, глубина погружения в тему и так будет впечатляющей: еще нигде за пределами двух федеральных столиц дверь в Древний Египет не отворяли так широко.

Автор фото: freepik, иллюстрация создана с помощью нейросети Midjourney 6.

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирск Египет

Теги : Новосибирский художественный музей искусство Древнего Египта Елизавета Лихачева ГМИИ имени А.С. Пушкина выставки


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