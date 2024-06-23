1,5 тысячи человек покусали клещи в Новосибирской области

С 12 по 18 июня в больницу с укусами клещей обратились 1497 человек.
Как сообщили Роспотребнадзор Новосибирской области, что 22 клеща были переносчиками энцефалита, 1353 — боррелиоза, а 944 — эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза.
Наибольшее количество укусов клещей зафиксировано среди жителей Новосибирского (268), Мошковского (156) и Искитимского (139) районов.
С начала сезона врачи зафиксировали 9507 укушенных клещами человек.
Специалисты Роспотребнадзора напомнили о важности профилактических мер.
Ранее редакция сообщала о том, что более 1,2 тысячи человек за неделю пострадали от клещей в Новосибирской области.
Источник фото: Freepik / Автор — mrsiraphol
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru