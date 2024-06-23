1,5 тысячи человек покусали клещи в Новосибирской области

С 12 по 18 июня в больницу с укусами клещей обратились 1497 человек.

Как сообщили Роспотребнадзор Новосибирской области, что 22 клеща были переносчиками энцефалита, 1353 — боррелиоза, а 944 — эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза.

Наибольшее количество укусов клещей зафиксировано среди жителей Новосибирского (268), Мошковского (156) и Искитимского (139) районов.

С начала сезона врачи зафиксировали 9507 укушенных клещами человек.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили о важности профилактических мер.

Ранее редакция сообщала о том, что более 1,2 тысячи человек за неделю пострадали от клещей в Новосибирской области.