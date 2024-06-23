День Святой Троицы: история и традиции православного праздника

В воскресенье, 23 июня, все православные христиане отмечают День Святой Троицы. Один из 12 главных праздников еще называют Пятидесятницею. Связано это с тем, что сошествие Святого Духа совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом и совпало с ветхозаветным праздником Пятидесятницы.

Традицию отмечать этот день и почитать Святую Троицу ввел в IV веке преподобный Сергий Радонежский. Празднуется он три дня, начиная с пятницы, и дает возможность каждому верующему человеку спасти свою бессмертную душу.

Так как в России достаточно высокий процент православных христиан, праздник носит массовый характер. Храмы украшают веточками деревьев, за исключением осины. В субботу православные проводят всенощное бдение, а в воскресенье посещают церковь, приглашают близких на обед. Накануне в домах наводят порядок, пекут хлеб, вспоминают покойных родственников. После воскресной службы, как правило, устраивают посиделки дома, гуляния в полях и лесах, гадают, плетут венки, собирают целительные травы.

А вот земля в этот день должна «отдыхать», поэтому запрещаются любые работы, связанные с сельским хозяйством.

Также в праздничное воскресенье не рекомендуется посещать кладбище. Для этого предусмотрена Троицкая родительская суббота. Не стоит купаться в этот день. По народным поверьям русалки затягивают к себе мужчин, в связи с этим повышаются риски утопления. Нельзя ссориться с близкими и участвовать в конфликтах.

Некоторые обычаи и обряды, не имеющие отношения к православию, настолько прочно вошли в жизнь россиян, что для многих отождествляются с Троицей. В частности, это касается различных гаданий, испокон веков проводившихся на Руси на Троицын день.

Например:

Девушки собирали зверобой, выкручивали его, произнося имя любимого человека. Если шел красный сок, то любовь будет взаимной. Если прозрачный — мужчина не испытывает чувств к девушке.

Пускание по реке плетеных венков. Та, чей венок проплывет дольше, выйдет раньше всех замуж.

«Скажи кукушка». Девушки ходили в лес и кликали кукушку. Сколько она кукует, столько лет еще томиться в отчем доме.

Однако есть среди них гадания с элементами «бесовщины» — когда в ритуалах используется кровь, волосы, ногти, соломенные куклы, фотографий людей и тому подобное. Такие «развлечения» православная церковь не приветствует и осуждает.

Согласно обычаям и традициям, в этот день нельзя предаваться пьянству и обжорству, затевать громкие вечеринки. На столе приветствуются фрукты, овощи, рыба, нежирное мясо, блинчики, пироги. Запить праздничные блюда можно бокалом красного или белого вина.

Народные приметы на Троицу:

Если идет дождь — осенью будет много грибов.

Если утром роса на траве — к ранним заморозкам.

Если на небе не будет облаков — жди ненастное лето.

Увидел радугу — к здоровью и благополучию.

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