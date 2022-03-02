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Выставки Новосибирска. Всем нужны мир, согласие, дружелюбие. И котики

  • 02/03/2022, 13:59
Новости Новосибирска
Персональная выставка новосибирского фотохудожника Павла Мирошникова «Мартовская симфония», открывшаяся в Международный день кошек в Новосибирском художественном музее, пришлась в тему.

Никому не нужна война. Всем нужны мир, согласие, дружелюбие. И котики.

Персональная фотовыставка Павла Мирошникова «Мартовская симфония» вызвала ажиотаж задолго до ее открытия. Пока шла развеска, в зал, не сговариваясь, стекались сотрудники музея. Монтировщики делали свое дело, а прочие глазели, восхищались, умилялись, братались, рассказывали друг другу про культ котиков, признавались автору в любви, отмечали именины сердца. Вернисаж подтвердил, что многочисленную публику больше всего на свете интересует понятно кто. Никто в этот день не говорил о войне, которую не затевал.

Новости Новосибирска

Котиков фоткают и постят все, кому не лень. Накрылся Facebook — скоро Telegram наполнится мегабайтами наших няшек. Надо с этим что-то делать. Надо остановить бум любовной пошлятины. Выход нашелся — придать повальному безумию художественную форму.

«Мартовская  симфония» соответствует высокому эстетическому канону. Длинная галерея первого этажа оформлена под руководством куратора Натальи Дюндик как портал во вселенную удивительных существ. 120 работ разделены на тематические блоки, каждый из которых сопровожден цитатой классика, раскрывающей какую-то сторону кошачьей натуры. «Бог создал кошку, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить», — уверял Виктор Гюго. «Когда мы играем с кошкой, еще вопрос, кто с кем играет — я с ней или она со мной», — размышлял Мишель Монтень. Шутка юмора в этом деле ой как необходима. В конце зала автор собрания рассыпал по кошачьим мискам сухой корм, то есть печеньки-крекеры для кошатников, чтобы подкрепиться перед интеллектуальным штурмом коллекции.

Новости Новосибирска

Ибо «Мартовская симфония» — это серьезный философский проект, требующий не просто созерцания, но и осмысления. Павел Мирошников работал над ним десять лет и впервые представил его в публичном пространстве. Трудно поверить, что все фотографии сделаны на выставках кошек, причем без специального оборудования и постановочных трюков. В Новосибирске профессионально снимает  домашних питомцев Андрей Медведев, специализирующийся именно в этом жанре — подкупающего эффекта гламурного портрета животного он добивается в студии. А в нашем случае композиционно выверенные высокохудожественные снимки получены в совершенно не приспособленном для съемок помещении, зато оно предоставляет великолепную и неиссякаемую фактуру.

Мирошников, давно сотрудничающий с клубом любителей кошек, говорит, что на выставках его в первую очередь интересуют люди — в контексте их привязанностей:

— Если собака похожа на своего хозяина, то кошки переделывают человека для себя, и он становится кошкозависимым. Когда я стал это понимать, то уже сознательно прослеживал эту взаимосвязь, вглядывался в характеры, анализировал психологию владельца.

В результате получились жанровые снимки, где отразились тонкие интимные вещи: налаженный тактильный контакт, созвучия настроений, нежное общение, короче, сплошная «морковь».

Новости Новосибирска

Это только часть экспозиции. Она уникальна разнообразием жанров и приемов, показывающих, как под рукой мастера кич превращается в высокое искусство. Тут вам и крупный план — сначала видишь, что мужские руки теребят складки холщового мешка, на самом же дело это спина сфинкса. И кошачий антураж, где лидерство принадлежит девушке с татуировкой кототигра. И сюжет в контровом свете, и контражур со светящимися усами. И, разумеется, психологический портрет властелинов мира: взрослые особи всех пород, малышня с глазами-озерами.

Котовладельцам лучше других понятна гуманистическая акция Мирошникова. Среди них нашлись такие как, например, журналист Игорь Смольников, который дал кров сразу нескольким спасенным от беспризорья питомцам (точнее, шести). Да и все прочие были зачарованы зрелищем, натурально, в том числе коллеги, союзники, единомышленники. Художник-анималист Наталья Павлушина явилась на вернисаж с плюшевой выдрой, с которой она только что вернулась из Петербурга. Там она выступила автором и куратором международной передвижной выставки детских и взрослых рисунков «Дикие кошки в гостях у домашних», которая скоро прибудет в Новосибирск и тем самым укрепит кошачий тренд. Сотрудник научно-информационного отдела новосибирского зоопарка Юлия Морозова напомнила, что у них чуть ли не лучшая в мире коллекция кошачьих — и даже на логотипе зоопарка изображен представитель этого семейства.

Новости Новосибирска

Странное дело, у Мирошникова дома нет ни одной кошки. Ни одной, Карл! Где ему взять время на уход за внеземной цивилизацией, если оно занято обществом любителей кошек, требующих карточки на память, зоопарком, где он председательствует в жюри фотоконкурса, а главное, поиском новых форм в каждодневной творческой деятельности. Он, активно практикующий фотограф, исследует самые разные темы, находя для них особый, только ему присущий ракурс.  В прошлом году у него прошли пять персональных фотовыставок, сделанных с особым эстетическим изыском. В их числе «Образы Германии» в стилистике книжной графики, «Искусственные города», где повседневная стрит-съемка преобразована в потустороннюю реальность без единого человека в кадре. А еще главный проект его жизни — «Музей моей тетушки», который аккумулировал весь опыт фотографа, мировоззрение, жизненную позицию, его зрелое мастерство, превращающее обычный предмет быта в артефакт, а человека, что его бережет, будь то фотограф или его герой, — в знаменатель эпохи.

А тут котики. Но ведь мы сами их выбрали.

Фото автора

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Рубрики : Общество Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : кошки выставка


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Tom Tailor
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