Власти, дорожники и энергетики пытаются согласовать график ремонтов на лето

В этом году «Сибирская генерирующая компания» (СГК) резко увеличивает объем ремонтов. Это связано с переходом Новосибирска в ценовую зону.

— В этом году мы приступаем к реализации программы долгосрочных инвестиций в рамках альткотельной, которую презентовали в прошлом году. Объем инвестиций, задекларированный нами на 10 лет — 20,5 млрд. На 2022 год изначально мы планировали инвестировать 200 млн рублей, но руководство компании приняло решение начать более масштабные инвестиции — увеличить их до 1,2 млрд, — сообщил в ходе круглого стола директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков.

По его словам, в 2022 году компания планирует переложить 12 км теплотрасс. Для сравнения: в 2021 году — 2 км. Самые масштабные работы в этом сезоне пройдут на улице Семьи Шамшиных (почти 700 м), улице Серебренниковской (600 м), под Октябрьским мостом (934 м), продолжатся работы на улице Бориса Богаткова (650 м). Плюс капитальные ремонты теплотрасс — пока намечены около 10 участков протяженностью до 200 м.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев сообщил, что МУП «Энергия» также будет реализовывать в 2022 году свою программу ремонтов.

— В этом году нам необходимо провести работы на сетях на улицах Писарева и Кропоткина. Закрыть сразу эти две магистрали, связывающие Красный проспект и Ипподромскую, невозможно, так как это парализует движение в центре города, поэтому работы на Писарева нам пришлось начать с 1 марта. В планах — завершить работы до середины мая без ограничения потребителей по теплу и воде, а далее приступить к благоустройству улицы. Летом переместимся на Кропоткина, — говорит Перязев.

Чиновник отметил, что Новосибирск давно не получал таких объемов ремонта теплостетей, которые намечены на 2022 год. При этом он надеется, что в следующем году объемы вырастут еще больше.

— Нас ждет прорабье лето, и мы понимаем, что будут проблемы с дорожным движением, — констатировал Андрей Колмаков.

Отметим, что в городе также будет идти ремонт дорог, в том числе в рамках федерального проекта «БКАД». Так что ключевой задачей энергетиков, коммунальщиков и дорожников сегодня является синхронизация работ, чтобы не перекладывать асфальт в одном и том же месте несколько раз. Отметим, что такие прецеденты вызывают много возмущения со стороны горожан-автомобилистов, а в прошлом году жестко критиковались общественниками и региональным правительством.

— Перекрытые дороги — это действительно большая головная боль. Мы договорились с руководством города и области, что на критических участках будем сразу менять более протяженный участок теплосетей, а не делать его частями в течение нескольких лет. Это позволит минимизировать перекрытия и оптимизировать затраты на благоустройство, вложить деньги не в замену асфальта, а в железо, — говорит заместитель директора по перспективному развитию дирекции по теплоснабжению ООО «Сибирская генерирующая компания» Александр Григорьев.

— По нашим контрактам работы на улице Ватутина работы должны быть завершены 12 августа, по Ипподромской — промежуточный срок завершения работ в сентябре. Даже несмотря на отмену чемпионата мира по хоккею, сроки работ на этих гостевых маршрутах не пересматриваются, — пояснил чиновник. — Однако, когда мы получили от СГК программу ремонта теплосетей, проанализировали ее, то увидели, что ремонт теплотрассы на улице Ватутина запланирован с 1 июня по 15 октября. Так же — по Ипподромской. Эти сроки для нас неприемлемы, так как мы не выдерживаем свои контрактные сроки. Предлагаем энергетикам завершить работу до 15 июня.

Директор новосибирского управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Виктор Хихлов пояснил, что ключевыми объектами, на которых будут идти работы в этом году в рамках муниципальных контрактов, являются улицы Ватутина и Ипподромская.

Председатель комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска Игорь Кудин сообщил, что в муниципалитете создается общественный совет под руководством мэра Анатолия Локтя, который будет максимально жестко контролировать синхронизацию и качество работ на дорогах.

Кстати, Андрей Колмаков подчеркнул, что компания полностью готова к новому ремонтному сезону.