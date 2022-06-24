Арбитражный суд признал недействительным брачный договор экс-собственника «Сибмоста»

Финансовый управляющий Вероника Мещан в 2018 году обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании недействительным брачного договора, заключенного между Лидией Кошкиной и Альбертом Кошкиным (экс-собственник АО «Сибмост») в январе 2015 года. 20 июня 2022 года суд принял решение удовлетворить заявление. Брачный договор признан недействительным, говорится на сайте раскрытия информации о банкротствах (ЕФРСБ).

Напомним, решением Арбитражного суда Новосибирской области в апреле 2018 года в отношении Альберта Кошкина была введена процедура банкротства — реализация имущества гражданина. В июне 2019 суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу. В октябре того же года оно было возобновлено.

АО «Сибмост» образовано на базе треста «Мостострой №2» в 1993 году. Считалось одним из ведущих мостостроительных предприятий страны. Среди сданных объектов — Бугринский мост. Также компания претендовала на строительство четвертого моста через Обь.

Летом 2016 года банкротства компании потребовал подрядчик — строительная компания «Орион», из-за долга по выплатам в размере 21,2 млн рублей. К нему присоединились другие кредиторы. ООО «Объединенное мостостроительное предприятие» (принадлежит АФК «Система» и Сбербанку) приобрело ОАО «Сибмост» в сентябре 2017 года. В конце 2017 года совладельцы компании Владислав и Альберт Кошкин были признаны банкротами. В начале 2018 года в арбитражный суд Новосибирской области обратился Росавтодор, который потребовал с «Сибмоста» более 1,25 млрд рублей в качестве неустойки за недостроенный участок Восточного обхода. Определением Арбитражного суда Новосибирской области в августе 2020 года финансовым управляющим была утверждена Екатерина Голдобина.

Ранее редакция сообщала, что ввод в эксплуатацию Восточного обхода могут ускорить.