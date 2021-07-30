Выставочный павильон-недострой на берегу Оби продан

Недостроенное здание выставочного павильона, расположенное за гостиницей «Ривер-парк» (бывшая гостиница «Обь» -ред.) реализовано на торгах за 208 млн руб. Об этом сообщается на едином сайте банкротств. Начальная цена объекта составляла 7,7 млн. руб.

— Победителем торгов по лоту № 1 признан Саттаров Тимур Маликович, от имени и в интересах которого, на основании агентского договора № 1907 от 19.07.2021 г., в торгах участвовал агент Сурков Артем Винидиктович, — сообщается на сайте. — Предложенная цена составила 208 млн. руб. Заинтересованность победителя по отношению к должнику, конкурсному управляющему и кредиторам отсутствует. Участия в капитале победителя торгов конкурсный управляющий, организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не принимают.

В окружении Сатарова перспективы объекта и предполагаемый объём вложений прокомментировать отказались, сообщив, что известен только факт покупки. Тем не менее, как следует из информации, размещённой на сайте банкротств, покупателю предстоит решить проблемы, связанные с оформлением арендной платы за землю, на которой он расположен, поскольку договор с мэрией, на основании которого предыдущий собственник объекта арендовал землю, не был продлён. Попытка обязать мэрию продлить договор обернулась вначале разбирательствами собственника ООО Выставочное общество «Сибирская ярмарка», а затем конкурсного управляющего с мэрией в областном арбитражном суде. Однако ситуация не изменилась.

— Покупатель должен решать вопрос о представлении земельного участка самостоятельно, с учетом норм действующего земельного законодательства, — сообщается на сайте. — Не исключается необходимость дополнительного несения покупателем каких-либо расходов, связанных с представлением земельного участка в аренду.

Также, помимо расходов на доведение до ума, собственно объекта, покупателю придётся решить и ряд вопросов, связанных с работой инженерной инфраструктуры: газо- и теплоснабжения

— Теплотрасса, назначение: не определено. Отсутствует проектная документация. Покупатель восстанавливает проектную документацию самостоятельно. Газоснабжение котельной выставочного комплекса «ВО Сибирская ярмарка». Газопровод высокого давления от точки врезки до котельной выставочного комплекса «ВО Сибирская ярмарка». В отношении объектов недвижимого имущества отсутствует проектная документация. Покупатель восстанавливает проектную документацию самостоятельно. В отношении котельной существенная информация: над данным объектом расположено строительство. Требуется предъявление исков о переносе объекта, — говорится в документации.

Должник — ООО Выставочное общество «Сибирская ярмарка» 7 июля 2020 года признано банкротом. Организатором торгов выступило ООО «Сибпромторг» в лице конкурсного управляющего Александра Богданова.

По данным ресурса rusprofile.ru, девелопер Тимур Сатаров является руководителем 16-ти и учредителем 37-ми компаний, а также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.