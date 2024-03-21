Ремонт высоковольтной ЛЭП в сетях АО «РЭС» повысит надежность электроснабжения более 90 тысяч жителей Первомайки

Для повышения надежности электроснабжения потребителей специалисты АО «РЭС» ведут системную работу по регламентному обслуживанию и текущему ремонту линий электропередачи и подстанционного оборудования.

В марте энергетики завершают работы по ремонту высоковольтной линии электропередачи в Первомайском районе Новосибирска. Эта электромагистраль образует связь между ключевыми подстанциями южной части мегаполиса и ближайшей агломерации. Один из этих центров питания обеспечивает электроснабжение Новосибирского стрелочного завода (АО «НСЗ») — крупнейшего предприятия на территории Российской Федерации, специализирующегося на выпуске стрелочной продукции для железнодорожных путей магистрального железнодорожного транспорта, промышленных предприятий и других железнодорожных инфраструктур. Энергосистема завода снабжает теплом, электричеством и питьевой водой практически весь Первомайский район города Новосибирска, население которого превышает 90 тысяч человек.

В ходе планового ремонта линии 110 кВ Стрелочная-Мостовая специалисты филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети» выполняют замену линейных изоляторов. Они предназначены для подвешивания и изоляции провода на опорах ЛЭП при прокладке воздушной линии. Изолятор — ответственный элемент линии, выполняющий одновременно крепежную и защитную функцию. От правильного выбора и качества диэлектрического устройства зависит безопасность монтажа и надежность эксплуатации воздушных линий электропередачи.

Работы по замене изоляторов не только сложны, но и требуют от энергетиков отличного знания технологии выполнения и правил охраны труда, а также хорошей физической подготовки, так как нередко проводятся на значительной высоте. Высокая квалификация специалистов компании и применение специального оборудования и техники позволили выполнить работы на ЛЭП в Первомайке с опережением графика. Проведенный ремонт электросетей позволит обеспечить стабильность функционирования оборудования линии, питающих подстанций, и, соответственно, повысить надежность электроснабжения местных жителей и предприятий всего района.

По НСО только за прошлый год энергетики уже заменили более 2000 изоляторов, еще 12 095 шт. будет обновлено в течение 2024 года в рамках соответствующей целевой программы. На её реализацию АО «РЭС» направит около 30 млн рублей.