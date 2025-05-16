Профессии будущего назвали эксперты в Новосибирске

Искусственный интеллект легко интегрируется практически во все сферы современной жизни, все более настойчиво вытесняя из них реальных людей. Нейросети уже пишут музыку, исправляют косметологические дефекты, сдают экзамены и управляют автомобилями. Становится сложно представить даже ближайшее будущее без ИИ, а это значит, что появления новых профессий завтрашнему обществу не избежать.

С развитием интернет-технологий все более востребованными становятся специалисты по кибербезопасности, разрабатывающие системы защиты данных.

— В число компетенций, необходимых для развития в качестве специалиста по кибербезопасности, входят навыки программирования, умение обрабатывать массивы данных, знание технических аспектов электронных приборов и гаджетов, а также аналитическое мышление, внимательность и аккуратность. По шкале реальности профессии здесь 10 из 10, — рассказали Горсайту в пресс-службе HH.ru.

Одновременно с беспилотными транспортными средствами семимильными шагами развивается и нейропилотирование.

— Нейропилоты управляют дронами с помощью специальных интерфейсов, передавая мозговые импульсы. Для этой профессии важны стрессоустойчивость и самоконтроль, — добавили в HH.ru .

Реальность этой профессии также составляет 10/10. Ведь только по предварительным данным Минпромторга, объём рынка БПЛА через пять лет составит 120 миллиардов рублей.

Чуть менее, 9 из 10, шансов на будущее у рециклинг-технологий, задача которых минимизировать воздействие на окружающую среду. Они стремятся к безотходной экономике, сочетая знания химии, инженерии и экологии.

Реальность профессии цифрового лингвиста в будущем составляет 8 из 10. Эти специалисты обрабатывают языковые данные, интегрируя их в технологические процессы, и они очень востребованы в сфере machine-to-machine технологий. Биомиметики, создающие очень точные искусственные аналоги, как востребованных модных изделий из кожи, так и медицинские изделия (например, для замены повреждённых тканей), а также несущие конструкции «по мотивам» суккулента в архитектуре, тоже будут востребованы в будущем, шансы 8 из 10.

С вероятностью 6 из 10 в будущем будет распространенной профессия специалиста по ИИ-этике. Именно им придется следить за корректным использованием технологий, ведь с развитием ИИ вопросы интеллектуальной собственности и персональных данных становятся всё более актуальными. И это будут очень узкие эксперты, которым придется разбираться в алгоритмах, праве и психологии.

Равное со специалистом по ИИ-этике число шансов на будущее у медиаполицейских, работающих с пользовательским контентом. Поле его работы — это UGC-ресурсы, которые надо проверять на соответствие законодательству, а также бороться с проявлениями экстремизма и преступлениями против личности, одновременно блокируя пиратские «сливы».

Ранее редакция сообщала о том, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве рассмотрел вопросы развития системы профориентации в сфере образования.