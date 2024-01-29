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«Выходите, вам конец*»: мужчины попали в больницу после побоев от бойцов ГБР у кальянной в Новосибирске

  • 29/01/2024, 14:46
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«Выходите, вам конец*»: мужчины попали в больницу после побоев от бойцов ГБР у кальянной в Новосибирске
В обстоятельствах потасовки между сибиряками и гвардейцами разбирается полиция.

Многочисленными травмами, переломами и больничной койкой закончились посиделки для компании мужчин в одной из новосибирских кальянных 20 января 2024 года.

По информации агентства «Гвардия», сигнал тревоги из заведения поступил 3:39 утра. Через 5 минут бойцы ГБР уже были на месте. На входе их встретил администратор и пояснил, что в одной из вип-комнат гости ведут себя агрессивно, и у них при себе огнестрельное оружие.

Сотрудник кальянной предупредил, что вдвоем в комнату к неадекватным посетителям лучше не входить, а вызвать подкрепление, иначе, как он выразился, их «сломают».

На просьбы ГБР покинуть заведение, трое мужчин, находившиеся в комнате, отказались и предложили померяться силами. Гвардейцы вызвали еще 4 экипажа охраны. К моменту приезда подкрепления один из гостей пообещал убедить своих друзей рассчитаться и покинуть заведение.

— После того, как гости всё-таки покинули заведение и конфликт, казалось бы, был уже исчерпан,  в сторону гвардейцев снова посыпались оскорбления, угрозы и предложения разобраться, — пояснили Infopro54 в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

В это время один из подвыпивших мужчин позвонил друзьям и попросил их приехать.

— С прибытием «группы поддержки» в количестве трёх человек на автомобиле Мерседес, ситуация окончательно вышла из-под контроля. Гости свернули зеркало у машины Гвардии, один из находящихся в Мерседесе передёрнул затвор пистолета, и вся группа попытались напасть на гвардейцев. Оперативные дежурные, получив доклад о развитии ситуации, сообщили в полицию, что на гвардейцев напала группа численностью в восемь — десять человек, двое из которых вооружены. В результате инцидента, длившегося в общей сложности около часа, шесть человек были задержаны с применением физической силы и переданы полицейским, — добавили в агентстве.

Журналисты Infopro54 связались с одним из мужчин, пострадавшим в ночной потасовке.

По версии Дмитрия, ему позвонили приятели из кальянной, сообщили о конфликте с охранниками и попросили забрать их из заведения.

По приезде приятель Дмитрия поинтересовался у сотрудников ЧОП, есть ли какие-то вопросы к их нетрезвым друзьям, на что охранники ответили конкретное «Нет». Всей компанией сибиряки сели в Мерседес и вызвали такси для двоих человек, так как вшестером с трудом поместились в салоне.

Когда прибыло такси, мужчины вышли из своего автомобиля, чтобы отправить домой двоих приятелей.

— Один из ребят сел в такси, второй еще стоял на улице — охранники сбили его с ног и стали избивать. Они подбежали к нам и начали распылять нам в лицо слезоточивый газ из перцовых баллончиков, — пояснил Infopro54 пострадавший.

Мужчины бросились к Мерседесу и закрыли двери изнутри. Чтобы в салон попал свежий воздух, они были вынуждены открыть люк автомобиля.

По словам собеседника, один из напавших ГБРовцев просунул через люк руку с баллончиком и начал распылять газ.

— Он кричал нам «Выходите, с***! Вам конец*!». Одна из дверей разблокировалась, нас вытащили из салона машины на улицу и начали избивать, — вспоминает новосибирец.

Дмитрий предоставил редакции Infopro54 видео с камер, установленных на соседнем здании. На кадрах бойцы Гвардии волоком таскают гостей кальянной и их приятелей по территории возле заведения, пинают и избивают дубинками. По словам мужчины, гвардейцев было порядка 15 человек, их же самих всего шестеро.

— Меня сначала избивали дубинками возле моей машины. Затем, как мешок, перетащили через дорогу, там запинывали, потом оттащили в конец здания и там продолжили. Перетащив к другим, уже лежавшим на земле в наручниках, продолжили наносить удары руками и ногами, прыгали на наших головах, — вспоминает собеседник.

Прибывший на место наряд полиции забрали Дмитрия и его друзей в отдел.

В результате ЧП приятели получили многочисленные травмы и гематомы.

— Когда пинали, я голову закрывал руками, перелом руки получил от удара ногой. Также разорвана сетчатка глаза, нужна операция. Оба товарища, с которыми мы приехали за своими ребятами, попали в больницу с сотрясением мозга и другими травмами. Одному из них оторвали ухо, врачи пришивали, — говорит Дмитрий.

Пострадавшие написали заявление на бойцов Гвардии и приложили заключение медиков.

По поводу огнестрельного оружия, о котором рассказали Infopro54 в пресс-службе ГБР, Дмитрий пояснил, такого пистолета ни у него, ни у приятелей не было. Но в салоне его автомобиля лежал «травмат», на который у мужчины есть разрешение. По его словам, пистолет никто из ребят не брал  в руки и не угрожал охранникам. После потасовки оружие пропало из машины. Дмитрий предполагает, что его забрал кто-то из гвардейцев.

— Причина их нападения непонятна. Их было человек 15, они видели, что нас там в этой кальянной даже не было, в перепалке мы не участвовали. Приехали нейтрализовать конфликт и просто забрать своих ребят оттуда. Какое право они имели избивать безоружных, пристегнутых наручниками, лежащих на земле и не оказывающих им сопротивление людей! — возмущается Дмитрий.

На данный момент в обстоятельствах ЧП разбирается полиция, после чего собранные материалы будут переданы в Следственный комитет.

Видео и скриншот видео предоставлено пострадавшей стороной конфликта.

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Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : кальянная избиение ГБР


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