Подрядчик хочет обанкротить «Метро МиР» мэрии Новосибирска

ООО КДС планирует подать в суд на МП «Метро МиР» о признании его банкротом, говорится на сайте публикаций о банкротствах. В компании отмечают, что задолженность муниципального предприятия подтверждается решением арбитражного суда Новосибирской области от 20 ноября 2023 года.

Напомним, ООО КДС обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области в июне 2023 года с иском к МП «Метро МиР» на 11,6 млн рублей. В ноябре 2023 года суд вынес решение в пользу истца. 25 декабря суд выдал исполнительный лист на взыскание задолженности и пени.

Напомним, МП «Метро МиР» является заказчиком строительства станции метро «Спортивная», ливневой канализации и дороги для ледовой арены.

В ноябре сотрудников «Метро МиО» обвинили в хищении бюджетных средств. , а также в срыве сроков сдачи поликлиники №27, которая возводится в рамках государственно-частного партнерства.

По данным Seldon.Basis, ООО «КДС» создано в 2017 году, УК 10 тысяч рублей. Директор — Сергей Гаврилиди, учредитель — Сергей Башмаков. Выручка компании в 2022 году составила 505,86 млн рублей (+54%), истая прибыль — 1,58 млн (8 656%). Компания в 2022 году подписала 48 контрактов в качестве поставщика на 193 млн рублей. Наибольшее количество контрактов было заключено c МКУ «ДЭУ № 6».

Учредитель МП «Метро МиР» — мэрия Новосибирска. Уставный фонд — 510 млн рублей, выручка в 2022 году — 740,95 млн (-17%), чистая прибыль — 2,44 млн (-59%). Подписала 911 контрактов в качестве поставщика, 1577 контрактов в качестве заказчика. Наибольшее количество контрактов было заключено c МКУ «УКС» и ЗАО «СМУ-2 ТО-27».

Ранее редакция сообщала о том, что в августе 2023 года в муниципальном предприятии сменился руководитель – назначен Андрей Счастливый. В отношении предыдущего Александра Мысика возбуждены уголовные дела.