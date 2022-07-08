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Выходных много не бывает

  • 08/07/2022, 12:53
Автор:
Выходных много не бывает
В Думу внесли законопроект о дополнительном выходном в День семьи 8 июля.

Авторами законопроекта выступили Нина Останина (КПРФ), Мария Дробот (КПРФ), Алексей Корниенко (КПРФ), Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») и Ольга Алимова (КПРФ). Депутаты полагают, что необходимо «придать особое значение» Дню семьи, любви и верности «с учетом целей государства, направленных на сохранение в России приоритета традиционных ценностей в обществе, что также закреплено Конституцией Российской Федерации», передает ТАСС.

— Предлагаемое отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням позволит нашим гражданам собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению семейных родственных связей, заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении всей жизни, — подчеркивается в пояснительной записке.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, стал официальным праздником.

Фото: pixabay.com — geralt

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : законопроект Госдума выходные и праздники


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