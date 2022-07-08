«Профориентация в России — кто в лес, кто по дрова»

— Федеральное министерство просвещения готовится к реализации интересного проекта по систематизации лучших образовательных, воспитательных, методических практик для учебных заведений. Он называется «Школа Минпросвещения России». Суть проекта — обобщение опыта развития и обучения детей по пяти магистральным направлениям (знанию, здоровью, творчеству, воспитанию, профориентации) с учетом трёх составляющих (учителя, школьного климата и образовательной среды). Согласно публикациям на официальном сайте ведомства, в новом учебном году «Школу» запустят в нескольких пилотных регионах. Как считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов, если первые результаты проекта будут положительными, то «Школу» начнут реализовывать и в остальных субъектах.

В этой истории меня радует, что наше профильное ведомство решило наконец-то централизованно заняться профессиональной ориентацией. На данный момент работу школ в этой сфере хорошо описывает известная русская поговорка — кто в лес, кто по дрова.

С одной стороны, ряд законов и нормативных актов, в частности ФЗ «О занятости населения», «Об образовании», конвенция Международной организации труда, закрепляет право человека на профориентацию. С другой стороны, современные образовательные организации предлагают много разных инструментов для ведения такой работы среди учащихся. Некоторые вузы, например Южный федеральный университет, организуют профильные проектные смены. Технопарки — инновационный центр «Сколково» и индустриальный парк «Храброво» в Калининграде — проводят для школьников экскурсии. Стартап «Профилум» разработал одноименную профориентационную платформу и курсы по карьерной грамотности, потратив на это 520 млн рублей, вложенных в проект госкорпорацией «ВЭБ.РФ». Даже проект федерального закона о создании общероссийского движения «Большая перемена», который находится на рассмотрении в парламенте, называет содействие детской профориентации в качестве одной из целей организации. Такое многообразие подходов в этой сфере прекрасно описывается поговоркой про семь нянек и ребенка без глаза.

Меня в сложившейся ситуации смущает, что при всем обилии профориентационных методик их авторы не учитывают индивидуальность ребенка, необходимость выявить и проложить его личную траекторию развития. Я вижу, что в современной образовательной парадигме объектом всех подходов является совокупность учеников, а ответственность за профориентацию лежит только на школе. Так, психологическое тестирование выявляет интересы не отдельного ребенка, а склонности группы детей к той или иной сфере или профессии: инженерной, гуманитарной и т. д. На основе этих данных школа организует для ряда учеников выезд в место, где можно познакомиться с профессией, предрасположенность к которой у них выявили. Никто не спрашивает детей, интересно ли им это на самом деле. На мой взгляд, так происходит потому, что в профориентационной работе сделан акцент не на качестве, а на количестве: проще отчитаться перед городским отделом образования проведенными психологическими тестами и выездными мероприятиями, чем подготовить для условного Иванова индивидуальный план развития с опорой на его желание поступить в Сорбонну или Массачусетский технологический институт.

Я считаю, что и родители, и школа должны создать такое информационное пространство для каждого ученика, в котором он самостоятельно сформулирует свои интересы, потребности, желаемое будущее, выберет вуз для поступления. Чем раньше взрослые поймут истинные желания детей, тем точнее смогут подойти к выбору профориентационных инструментов: экскурсий, встреч со специалистами, консультаций, стажировок.

Под школой в данном случае я понимаю не только учителя-предметника, но и тьютора — специалиста, который поощряет творческие устремления ребенка, направляет его усилия в нужное русло, оптимизирует учебную занятость в соответствии с запросами воспитанника. Не исключаю, что под школьным климатом и образовательной средой в инициативе Минпросвещения России как раз и скрывается тьюторское сопровождение. Хочется надеяться, что проект будет успешным и у каждого ребенка появится одна, понятная ему школьная нянька.

Материал и фото предоставлены АНО СПО «ОЦ РОСТ»