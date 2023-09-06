В Новосибирске опять растет заболеваемость ковидом

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в период с 28 августа по 3 сентября в России показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения составил 3,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,6%. Число госпитализаций также увеличилось – на 13,2%. Отмечается, что увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по стране.

В Новосибирской области, согласно статистике, выявлено 43 случая коронавирусной инфекции. Это на 8 случаев больше, чем на прошлой неделе. Число госпитализированных не изменилось и составило 7 человек, никто не умер.

— Новые подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией не просто возможны: уже сейчас идет подъем. В Западной Европе, например, заболеваемость к концу августа выросла на 80%. Этот рост – из-за появления новых субвариантов коронавируса:«Эрис» и «Пирола». Однако, необходимо отметить, что смертность выросла всего процентов на 5. То есть, новые варианты коронавируса, которые сейчас циркулируют, не такие опасные, какие были три года назад, — констатирует профессор, академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН Александр Чепурнов отмечает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией имеет волнообразный всплеск, а не сезонный.

— Коронавирус останется с нами надолго, а может быть и навсегда. Но это не сезонное заболевание, а волновое. Стабильность и волнообразность Covid-19 была очевидна и в первые два года. Другое дело, что эти периоды отчасти маскировались появлением новых штаммов. Например, приходом «Дельты», затем «Омикрона». Разница между ними, например в Великобритании, была примерно 4-4,5 месяца. У нас этот период больше из-за масштабов страны, — констатирует ученый.

По наблюдениям Александра Чепурного, патогенность коронавируса спала. Современные случаи гораздо мягче, именно поэтому ВОЗ и Минздрав РФ сняли требования к обязательной вакцинации. Теперь она рекомендована только находящимся в группе риска — людям старше 60 лет, с иммунодефицитом и тяжелыми формами сахарного диабета.

— В отличие от заболеваний, о которых мы знаем и против которых существуют вакцины, ни одна из вакцин от ковида не сумела и видимо, уже не сумеет защитить от этой инфекции полностью. Но надо отметить, что вакцины действительно сумели значительно снизить количество летальных и тяжелых случаев. Например, при самой, пожалуй, токсичной форме Covid-19 «Дельте» снижение было в 10 раз. Сегодня ослабление оценивается в 2 раза, что тоже неплохо, — отметил Александр Чепурнов.

Вирусолог добавил, что недавно появившийся субвариант коронавируса «Пирола», известный с научной точки зрения как вариант BA.2.86, имеет до 36 новых мутаций.

— Более 30 мутаций было у «Омикрона», когда он появился, — говорит Александр Чепурнов. — У этого тоже более 30 замен и мутаций. Большинство из них в важном участке, который связан с местом проникновения в клетку. К каким последствиям приведет этот вирус, пока предугадать сложно. Одно понятно — скучать нам коронавирус не даст. Он будет преподносить загадки и дальше.

По данным портала «Стопкоронавирус» с начала пандемии в Новосибирской области зарегистрирован 323 469 случаев инфицирования, 317 420 больных выздоровели, 5768 человек умерли.

Регионы самостоятельно принимают решение о введении ограничительных мер. Например, власти Омской области 29 августа на месяц продлили режим повышенной готовности, действующий в регионе 3,5 года.

Напомним, что первые случаи COVID-19 были выявлены в Новосибирской области в марте 2020 года. В пик заболеваемости в регионе действовало 54 ковидных госпиталя суммарной мощностью 5546 коек. Последний ковидный госпиталь в Новосибирске закрыли в январе 2023. Сегодня пациентов с коронавирусной инфекцией принимает городская инфекционная больница №1.

Ранее редакция сообщала, что стремительно распространяется новый штамм COVID-19, способный «ускользать от иммунитета».