Взаимодействие банков с бизнесом и населением все больше уходит в онлайн

— Одним из ключевых трендов 2021 года на банковском рынке стало повышение ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой Центробанка. Это законы экономики, а не выбор конкретного банка. По стандартным ипотечным программам средняя ставка совсем скоро преодолеет планку в 10% годовых. Эксперты сходятся во мнении, что в первом полугодии 2022 года она вряд ли снизится.

На первичном рынке драйвером остается госпрограмма «Семейная ипотека». После обновления условий 1 июля 2021 года «Семейная ипотека» стала гораздо доступнее — теперь по субсидированной ставке могут взять займ семьи даже с одним ребенком, главное, чтобы он родился после 1 января 2018 года. В «Абсолют Банке» по стандартным ипотечным программам ставка составляет от 9,59% годовых, по госпрограмме «Семейная ипотека» — 5,99% годовых. После обновления условий летом 2021 года выдачи по госпрограмме «Семейная ипотека» у нас существенно выросли. Это связано не только с общим улучшением условий по этой госпрограмме, но и с тем, что «Абсолют» — один из немногих в регионе принимает маткапитал как часть первоначального взноса и по семейной ипотеке. В Новосибирске ипотечники традиционно отдают предпочтение готовым квартирам. Их доля в 2021 году — в пределах 75-85% от общего числа. Мы прогнозируем, что в первом полугодии 2022 года такое соотношение сохранится.

На фоне повышения ставок по ипотеке у ряда потенциальных клиентов формируется настроение, что с покупкой квартиры тянуть не стоит. В 2021 году это накладывается на традиционный «высокий сезон» на рынке недвижимости. В декабре среднее количество сделок с недвижимостью на 40-50% больше, чем в летние месяцы. В этих условиях для заемщиков критически важно быстро получить одобрение ипотеки и выйти на сделку, чтобы не упустить подходящий по цене и качеству вариант. У нас заявку на жилищный кредит можно подать онлайн на сайте банка, узнать за 1 день одобренную сумму. Если документы готовы, то на сделку можно выходить уже на следующий день. Кстати, мы запустили электронную регистрацию сделок не только при покупке жилья в новостройках, но также и на вторичном рынке. И даже для тех сделок с недвижимостью, что проводят за наличный расчет. Через электронную регистрацию можно оформить переход права собственности без посещения Росреестра и МФЦ — достаточно одного визита в банк. Это особенно актуально в условиях ограничений из-за пандемии и введения QR-кодов.

— Трендом второй половины 2021 года на банковском рынке стал рост депозитного портфеля. Мы быстро реагируем на изменения рынка и неоднократно повышали ставки по всем популярным депозитам вслед за главным индикатором финансового рынка — ключевой ставкой Центробанка. Наш опыт показывает, что именно ставка — основной критерий при выборе депозита. Хотя, разумеется, надежность банка, его репутация на рынке тоже имеют большое значение. Также клиенты ценят возможность дистанционного управления вкладами через мобильное приложение и интернет-банк. В условиях пандемийных ограничений люди предпочитают заботиться о своей безопасности, экономить время и обходиться без лишних усилий.

В «Абсолют Банке» в Новосибирске лидеры по популярности — безотзывные непополняемые вклады «Абсолютный рост» и «Абсолютный максимум+». Они обеспечивают наиболее высокую доходность. Также пользуется спросом «Растивклад». Доходность по нему ниже, но зато действует капитализация. То есть вы положили на счет деньги, за месяц на них заработали проценты. Они плюсуются к основной сумме вклада, и в следующий месяц проценты начисляются уже на нее. «Растивклад» удобен тем, что можно снимать с него деньги без потери процентов. Поэтому его чаще всего открывают за несколько месяцев до покупки автомобиля или квартиры. Пока идет подготовка к сделке, сумма прирастает за счет процентов.

Но если в прошлом году клиенты-сибиряки в основном открывали депозиты сроком на год, то сейчас предпочитают более короткие сроки — от 6 месяцев, чтобы «поймать» рост ставок.

— В 2021 году у сибиряков продолжает расти интерес к сервисам бесконтактной оплаты. Безусловно, пандемия вносит свои коррективы не только в повседневную жизнь людей, но и в статистику сервисов бесконтактной оплаты. Клиенты «Абсолют Банка» в Сибири, по сравнению с допандемийным периодом, стали в 2 раза чаще оплачивать покупки онлайн. Также пользователи сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay суммарно почти вдвое увеличили свои траты за этот год.

При этом средний чек в платежных кошельках вырос на 20% и составил 1200 рублей. Отмечу, что пандемия стала катализатором популярности онлайн-платежей. Количество транзакций в интернете выросло почти в 2 раза. В «Абсолют Банке» одним из самых быстрорастущих дистанционных сервисов в 2021 году продолжает оставаться Система быстрых платежей (СБП). Мы одними из первых на рынке отменили комиссию за пользование этим сервисом. За период с июля по сентябрь общая сумма переводов через СБП у нас выросла на 26%. Доля СБП-переводов у нас уже превысила 70% от общего объема Р2Р-платежей.

Наиболее популярны онлайн-платежи среди молодых клиентов, и это вполне логично. Доля регулярных онлайн-платежей среди тех, кому меньше 25 лет — более 80%, среди тех, кто не старше 35 лет — 75%, среди тех, кто старше 45 лет — более 50%.

С2В-сервис оплаты по QR-кодам через Систему быстрых платежей заработал в нашем мобильном приложении «Абсолют Mobile» для платформ iOS и Android в марте этого года и быстро приобрел популярность. Что касается «Абсолют Банка» в Сибири, то у нас объем С2B-переводов, проведенных через Систему быстрых платежей, по сравнению с летними месяцами, увеличился на 62%. Клиенты оплачивают покупки или услуги по QR-коду — быстро и без комиссий — как в розничных торговых точках, так и в онлайн-магазинах. Основной драйвер развития переводов в СБП пока — сегмент С2С (переводы от одного физического лица другому физическому лицу), поскольку он был запущен гораздо раньше. Но, по нашим оценкам, у обоих сегментов достаточно большой потенциал в пределах ближайших 5-7 лет. Переводы в СБП постепенно будут снижать на рынке долю международных платежных систем как в переводах, так и в платежах.

В «Абсолют Банке» доля ежемесячных платежей по ипотеке через цифровые каналы достигла рекордного показателя — 72%. Интересно, что при частичном досрочном онлайн-погашении ипотечных кредитов этот показатель еще выше — 89%. Высокая доля дистанционных погашений жилищных кредитов у нас обусловлена удобством интернет-банка и мобильного приложения. Кроме того, мы выдаем клиентам для оплаты жилищных кредитов бесплатную карту для онлайн-переводов с карт других банков без комиссии.

В 2021 году сибиряки стали чаще использовать такой продукт, как цифровые или виртуальные карты. Цифровая банковская карта — относительно новый продукт на рынке. «Абсолют Банк» запустил свою цифровую карту весной этого года. К началу зимы доля этих карт уже достигла 10%. Количество операций по ним тоже постоянно растет. Принципиальное отличие цифровой карты Visa Digital: она не имеет пластикового носителя. Но при этом сохраняет почти все функции привычной банковской карты, кроме снятия наличных. Цифровую карту, в отличие от обычной, невозможно потерять, она абсолютно защищена от посягательств злоумышленников. Расплачиваться цифровой картой можно не только в интернет-магазинах, но и в обычных торговых точках, используя смартфон или умные часы. Также можно добавить Visa Digital в электронный кошелек Samsung Pay или Apple Wallet. У нас цифровая карта выпускается в мобильном приложении или интернет-банке бесплатно и менее чем за 5 минут. Важно, что на остаток денежных средств по этой карте начисляются проценты, а за покупки по акции можно получать повышенный кешбэк.

По данным наших аналитиков, жители Сибири чаще всего используют цифровую карту для оплаты услуг доставки, автосервиса, рассчитываются этой картой при покупке продуктов, товаров для дома, посещении ресторанов. Есть интерес к оплате авиабилетов, отелей и услуг различных интернет-сервисов.

— Если говорить о ключевых трендах в сегменте бизнеса, то сибирские компании все активнее зарабатывают на госзакупках и используют для этого банковские гарантии. Мы прогнозируем, что и суммы, и количество контрактов по госзакупкам по итогам 2021 года в регионе вырастут не менее чем на 20%.

Наиболее востребованы у нас госзакупки в таких отраслях, как строительство и торговля. Ситуация в этом сегменте, по сравнению с прошлым годом, не изменилась.

В целом по стране средний размер банковской гарантии — 617 тысяч рублей. Что касается «Абсолют Банка» в Новосибирске, то у нас средний показатель значительно выше — 2 млн рублей для МСБ по госзакупкам, по коммерческим контрактам — 5 млн рублей. Мы работаем с клиентами индивидуально и более гибко учитываем их потребности. Ставки по гарантиям — в среднем от 2-3% годовых. Получить гарантию для компании в любом случае намного дешевле, чем отвлекать средства при обеспечении заявки живыми деньгами или тем более пользоваться кредитными средствами. Простой расчет показывает: если оставить деньги на банковском депозите для юридических лиц, то доход по депозиту перекроет затраты на оплату гарантии. И предприниматель останется в плюсе.

Но не только цена гарантии имеет решающее значение для бизнеса при выборе банка. Погоня за незначительной экономией может обернуться упущенной выгодой из-за сорванного контракта. Гораздо важнее предсказуемость и качество услуг. Это наши ключевые преимущества, и они позволяют успешно конкурировать с более крупными банками. За повторной услугой по банковским гарантиям в «Абсолют Банк» возвращаются более 75% клиентов.

В конце весны 2021 года мы запустили новое направление — выпуск банковских гарантий по коммерческим контрактам крупных негосударственных корпораций, входящих в Топ-500 Forbs. Показательно, что первыми партнерами «Абсолюта» в сегменте коммерческих банковских гарантий стали ПАО «Северсталь» и НК «Роснефть». За несколько лет работы с госзаказом и поставщиками мы накопили колоссальный опыт работы, довели до совершенства кредитный скоринг и андеррайтинг клиентов, а также заработали репутацию надежного партнера с высокими компетенциями. Банк умеет точно и быстро оценивать поставщиков, кредитные риски и всегда выступает независимым арбитром в хозяйственных спорах сторон. Теперь мы предлагаем рынку коммерческих контрактов отличный продукт для крупных негосударственных корпораций. Мы видим, что и в Сибири он пользуется спросом.

Кроме того, летом «Абсолют Банк» максимально упростил онлайн-оформление банковских гарантий для своих клиентов. Теперь и по коммерческим контрактам необходимо предоставить всего 2 документа для получения онлайн-гарантий в рамках госзаказа: скан-копия документа, удостоверяющего личность, и бухгалтерская отчетность. Кроме того, срок банковской гарантии по заявкам на участие в конкурсе увеличен до 366 календарных дней.

Усиливается тренд на цифровизацию банковских гарантий. В электронной форме все закупки становятся «прозрачными», простыми для анализа и контроля. Для малого бизнеса это значит, что не нужно готовить и передавать из рук в руки стопки нотариально заверенных документов. К тому же в бумажных документах гораздо проще допустить ошибку. Чаще срабатывает пресловутый человеческий фактор. Достаточно вложить «не тот» документ — и с тендером можно попрощаться. Поэтому сертифицированные электронные подписи и фактический запрет на проведение госзакупок в бумажном виде однозначно работают на повышение надежности, упрощение процедур, идет экономия денег и времени. Использование квалифицированной электронной подписи выгодно еще и тем, что она позволяет участвовать в торгах дистанционно. Именно цифровой формат работы с МСБ и сотрудничество с крупнейшими электронными площадками обеспечивают стабильный рост бизнеса «Абсолют Банка» в сегменте гарантий по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Сегодня каждая третья гарантия в рамках госконтрактов в России выдается «Абсолют Банком».