Все инвесторы настоящего частного образования — меценаты

— На сегодняшний день в Новосибирске работает 26-28 частных образовательных организаций. Я говорю о тех учреждениях, которые реализуют основные образовательные программы. В этот список не входят частные школы, реализующие различные дополнительные программы в области музыкального образования, иностранных языков и т. д.

История появления этих частных образовательных организаций и, следовательно, принципы их работы существенно отличаются.

— Итак… Первые частные образовательные организации в Новосибирске появились в 90-х годах прошлого века в форме ЧОУ или АНО. Они работают как муниципальные, за исключением того, что их создателями являются коллективы педагогов-лидеров, объединившиеся вокруг комфортной для себя образовательной модели и продвигают ее в массы. Часто это коллектив интеллектуалов, в который входят доктора и кандидаты наук с интересными наработками, внедренными в образовательный процесс. Это школы «Таланъ», «София», «Аврора», «Наша Школа» и другие.

— С 2000-х по 2010-е годы в Новосибирске появились несколько частных образовательных организаций с религиозной или культурной направленностью. Их учредителями являлись приходы, национальные общины. Например, специализированный еврейский лицей «ОР АВНЕР», где внедрены особые образовательные программы.

— С 2013 по 2019 годы в городе стали появляться образовательные организации, которые пишут, что они — школы, реализуют образовательные программы в соответствии со стандартом, но работают в рамках таких организационных форм, как ООО или ИП. При более детальном рассмотрении выясняется, что у них нет лицензий на образовательную деятельность по основным образовательным программам и фактически они работают с дополнительными образовательными программами.

Из родителей мало кто разбирается в таких нюансах. Закон об образовании РФ регулирует только основные образовательные программы через стандарты ФГОС, дополнительные программы никакими стандартами не регулируются, и к ним законодатель предъявляет очень свободные условия для лицензирования. Возникает следующий вопрос: как и у кого родители — получатели услуг частной школы — будут требовать соответствие качества этих услуг стандартам?

— В 2019-2021 годах, то есть во время пандемии и экономического кризиса, на рынке частного образования в Новосибирске появился. Представители этой категории инвесторов заявили: «Давайте по-серьезному относиться к качеству частного образования». Всего за время пандемии в городе открылись 6 таких школ, в том числе наш

Крупный бизнес отчетливо понимает, что качественное образование — это дорогое удовольствие, оно требует огромных вложений, но при этом такие инвестиции почти не окупаемы. Средний чек в частных школах — от 15 до 35 тысяч рублей в месяц за основное образование плюс еще нужно оплатить питание, транспорт, дополнительные образовательные программы, тьюторство. Согласно открытым источникам, выручка частных образовательных организаций Новосибирска варьируется от 5 до 36 млн рублей в год. По факту это только расходы на зарплату, содержание и налоги. Не исключаю, что есть еще какие-то средства, например попечительские взносы, но вряд ли их очень много.

Прогноз на 2022 год и…

Я уже 2 года работаю в частном образовательном проекте четвертого типа и точно могу сказать, что частное образование — это не про бизнес. Здесь не работает принцип «сейчас вложим деньги, быстро заработаем и получим отдачу». Здесь возврат от инвестиций — это очень долгосрочный процесс с отложенным результатом, к тому же законом закреплено, что средства, полученные от платных образовательных услуг, возвращаются в ту же деятельность, от которой они были получены. Если, конечно, ты не работаешь в форме ООО или ИП. Так что фактически сегодня. Возможно, в будущем законодатель примет какие-то меры, стимулирующие этот вид инвестиций в виде налоговых льгот и т. д. Но пока инвестор в частное образование — это меценат в чистом виде.

Думаю, что перспективы рынка общего частного образования в Новосибирске очень хорошие. Мы видим, что родители идут в муниципальные школы с высокими рейтингами, но в итоге их дети оказываются в классах, где обучаются по 40 человек. В такой ситуации ребенок все равно вынужден заниматься с репетитором, записываться на дополнительные курсы для подготовки к ЕГЭ. А это те же самые расходы на ежемесячное обучение в частной школе, где в классе всего 16 человек.

На мой взгляд, выбор очевиден, и, судя по тому, что у нас, а также у наших коллег увеличивается количество учеников, к этому выводу приходят и родители новосибирских школьников.

Подготовила Юлия Данилова