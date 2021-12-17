Пандемия помогла россиянам увидеть возможности отечественных санаториев

— В 2020 и 2021 год медицина и все, что с ней связано, вышли на пики своего развития. Запрет на выезд за границу привел к тому, что люди начали изучать новые локации для отдыха, покупать путевки в региональные санатории — и многие с удивлением узнавали, что на те же деньги, которые они ранее тратил на отдых в Турции, в российском санатории можно не только отдохнуть, но и получить качественное лечение и пройти курсы различных оздоровительных программ. Сейчас тенденция такова, что люди начали делить свой отдых на две части. Первая включает в себя традиционный заграничный туризм: море, пляжи, шопинг и т. д. А вторая — программы оздоровления и восстановления здоровья, и здесь новосибирские санатории вне конкуренции. К нам приезжают не только новосибирцы, но и жители других регионов Сибири, а также регионов западной части России. Многие бронируют путевки целыми семьями и с большим временным лагом. Уже сейчас есть брони на лето 2022 года.

На пике популярности в санаториях сегодня. К примеру, наш санаторий «Парус Резорт» проводит исследование совместно с НИИ терапии СО РАН, на основе которого идет формирование таких программ. Уже обследованы и пролечены около 1000 человек.

Анализируя полученные результаты исследований, честно могу сказать: я всеми руками за вакцинацию. Те последствия, что мы видим, — это нечто страшное: разбалансировка иммунной системы, психологические проблемы, проблемы с сердечно-сосудистой, бронхолегочной системой. Нередко обращаются люди, которые вроде бы легко перенесли коронавирус, но столкнулись с тяжелыми последствиями заболевания. Для таких пациентов приходится подбирать нестандартные схемы лечения и восстановления с использованием большого количества оборудования. Наши акционеры просчитали этот тренд и последние 2 года активно инвестировали в закупку нового оборудования, которое позволило нам вводить уникальные для региона услуги: гелиокс-терепию, высокоинтенсивную магнитотерапию, ксенон-терапию.

Не менее актуальны для населения программы, связанные с онкологическими заболеваниями. К сожалению, показатели по онкологии в регионе очень высокие и продолжают расти. Это щитовидка, рак молочной железы. При обследовании гостей мы выявляем опухоли, даем направление к онкологу, делаем пункцию, ее направляем на обследование в Горбольницу, оказываем первичную психологическую поддержку, так как часто, узнав такой диагноз, человек просто впадает в ступор, у него опускаются руки, он не знает куда ему идти со своей проблемой. Мы помогаем выстроить маршрут и схему обращения за квалифицированной помощью.

Кроме того, мы развиваем эндоскопию, колоноскопию и т. д., потому что люди едут с разных регионов, где не всегда доступны современные медицинские обследования, чтобы максимально полно проводить диагностику организма клиентов.

Думаю, для санаториев Новосибирской области медицинский туризм может стать вполне перспективной нишей развития, где они могут успешно конкурировать со здравницами Черного моря, Алтая и т. д.

Прогноз на 2022 год

Еще один важный для санкура момент — цифровизация отрасли. Сегодня. На мой взгляд, это хорошо, так как мелкие и частные медицинские центры очень часто просто не могут соответствовать заявленным лицензионным требованиям, у них в штате нет врачей, соответствующих лицензии. Сейчас государство создало единую цифровую систему, в которую участники рынка выкладывают всех врачей, список оборудования, предоставляемых услуг. В ближайшие 3 года все истории болезней должны быть переведены в электронный формат, чтобы они были доступны врачам в любой точке России в виде единого реестра. Для этого организация должна обладать необходимым оборудованием, сертификатами, электронными ключами.

Говоря о перспективе, можно сказать, что еще в течение 2-3 лет на пике популярности в санкуре будут оставаться программы реабилитации после ковида. Если, конечно, не появятся новые вспышки заболеваемости.

Если говорить о нашем санатории, то в 2022 году мы начинаем строить новый корпус на 5 этажей и 52 номера. Не исключаю, что проект будет пересмотрен и его этажность увеличится до 8. Кроме того, мы будем развивать лучевую диагностику, рентген-диагностику и сейчас лицензируем малую операционную.

Подготовила Юлия Данилова