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Взаимодействие энергетиков и девелоперов расширяется несмотря на изменение внешней среды

  • 16/05/2022, 13:27
Одной из основных задач акционерного общества «Региональные электрические сети» как системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области является создание возможностей для технологического присоединения к электрическим сетям на территории региона, а также повышение доступности получения этой услуги.

новости бизнесаОсобым спросом подключение к электросетевой инфраструктуре пользуется в сфере жилищного строительства, ведь Новосибирская область занимает одну из лидирующих позиций по объемам ввода жилья в Сибири.

АО «РЭС» сотрудничает со многими крупными застройщиками города и области, в том числе с такими известными новосибирцам компаниями, как «Расцветай», «Союз», «Первый строительный фонд», «КПД-Газстрой», «Сибирь Девелопмент» и другими. В последнее время количество партнёров стабильно прирастает новыми игроками строительного рынка.

Только за 2021 год к сетям АО «РЭС» было присоединено 23 объекта жилищного строительства с общей мощностью порядка 16 МВт, в т.ч. такие крупные жилые комплексы, как ЖК Чкалов, 1 этап ЖК Акварельный, ЖК Акация на улице Ватутина, ЖК Михайловский и другие. Кроме того, было заключено 18 договоров по новым объектам с общей мощностью около 27 МВт. В этом году планируется заключение еще ряда крупных договоров с застройщиками, ориентировочно — на 15 МВт.

Прошедший год внес новую веху в развитие более тесных партнерских отношений между сетевыми организациями и застройщиками. По инициативе АО «РЭС» был запущен процесс заключения соглашений о сотрудничестве с крупными региональными организациями строительного и промышленного комплексов. Кроме того, произошли изменения и в законодательстве – изменен порядок технологического присоединения к электросетям многоквартирных жилых домов.

А уже в этом году все участники рынка вынуждены были адаптироваться к новым экономическим реалиям. В текущей ситуации АО «РЭС» предпринимает все меры для облегчения и упрощения механизмов взаимодействия с партнерами.

Эффективной коммуникации между энергетиками и застройщиками способствует развитие дистанционных способов взаимодействия с клиентами. В компании создано множество каналов и средств связи, прежде всего это сервис «Личный кабинет» на сайте www.eseti.ru. С его помощью можно в электронном виде оформить документацию по технологическому присоединению к электрическим сетям, а также осуществлять контроль за заключением и исполнением соответствующих договоров.

Текущая экономическая ситуация побуждает партнёров (сетевую организацию и девелоперов) к более тесному сотрудничеству в рамках синхронизации мероприятий по технологическому  присоединению, при разработке сложных схем технологического присоединения и предварительных планов инженерного обеспечения территорий крупных строительных объектов.

На сегодняшний день АО «РЭС» открыто к сотрудничеству и в дальнейшем планирует развивать практику заключения соглашений о сотрудничестве с крупными региональными организациями строительного и промышленного комплекса, а также расширять возможности дистанционного обслуживания по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика РЭС


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