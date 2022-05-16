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Как сохранить сердце и сосуды здоровыми?

  • 16/05/2022, 13:15
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Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы и поддерживающие, а также восстанавливающие процедуры позволяют существенно улучшить качество жизни.

Очень грустная статистика, но сердечно-сосудистые заболевания в России являются одной из основных причин смертности среди населения. Многие заболевания приводят к инвалидизации, потере работоспособности, привычного образа жизни. Не удивительно, что все медики говорят: лучшим лечением является профилактика.  А лучшей профилактикой — санаторно-курортное лечение.

Программа санатория «Рассвет» —  «Здоровое сердце и сосуды»  разработана специально для «сердечников», желающих провести мониторинг своего здоровья, а также пройти курс поддерживающих или восстанавливающих процедур. Но она также будет актуальна для тех, для кого статус «сердечника» только замаячил на горизонте из-за хронических стрессов, недосыпания, нерегулярного питания и т.д.

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Итак, показания к прохождению программы:

— Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии компенсации.

— Ишемическая болезнь сердца (стенокардия) в стадии компенсации.

— Хроническая ишемия головного мозга в стадии компенсации.

— Варикозная болезнь в стадии компенсации.

— Атеросклероз сосудов нижних конечностей в стадии компенсации.

— Артериальная гипертония в стадии компенсации.

— Разработанная в санатории программа нацелена на улучшение самочувствия пациента. Это достигается за счет комплекса факторов: снижения уровня стресса, улучшения ночного сна и отдыха в сосновом лесу, умеренных физических нагрузок и режимного диетического питания, — перечисляет врач-кардиолог Лаханова Светлана Владимировна.

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— К этому по показаниям добавляются различные методы физио-, лазеро-, кислородо-, и водолечения.

Статистика, накопленная врачами санатория «Рассвет», показывает, что регулярное прохождение обследований и профилактических процедур позволяет снизить частоту обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы, улучшает эмоциональное состояние и дает общее физическое укрепление организма.

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Для отдыха в санатории по программе «Здоровое сердце и сосуды» необходимо иметь санаторно-курортную карту. Врач санатория при наличии противопоказаний имеет право на внесение изменений в вид, количество и совместимость процедур. В зависимости от количества процедур и состояния можно взять курс лечения, рассчитанный на 7, 10 и 14 дней. В рамках курса пациент обязательно проходит консультацию у кардиолога, психолога и терапевта, а также обследование — ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов и сдает набор анализов. После лечения для пациента составляется карта-рекомендация по здоровому образу жизни при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Стоимость лечения с проживанием и питанием начинается от 5800 рублей с человека в сутки. В санатории вы также можете оформить путевку в беспроцентную рассрочку без первоначального взноса на 6-10 месяцев.

Санаторий в Бердске:
Адрес: 633009, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.
Тел: 8 (800) 250-69-19
Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск,
ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.
Тел: 8-983-300-09-95

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Фото: pixabay.com

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Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : лечение в санитории здоровое сердце


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