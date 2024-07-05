Взаимодействие судебной системы с обществом через соцсети обсудили в Новосибирске

В обществе сегодня очень высок запрос на справедливость, поэтому люди хотят знать о работе судов. Об этом в рамках медиафорума «Суды и социальные сети: возможности и перспективы взаимодействия» заявил полномочный представитель президента РФ в Сибири Анатолий Серышев.

— Еще лет 30 назад никто из нас и представить себе не мог, что такое направление дискуссии вообще возможно. Изначально социальные сети воспринимались как интернет-приложения для облегчения социального взаимодействия, проще говоря, для общения людей между собой. По мере их развития распространение информации через социальные сети перестало быть частным вопросом: целые новостные медиа образовались на площадках соцсетей, популярность которых с каждым годом возрастает, — отметил председатель Совета судей России Виктор Момотов.

По его словам, особенностями социальных сетей являются интерактивность, оперативность и многопользовательский характер, а также неограниченный объем информации, разнообразие видов контента, минимальные издержки на распространение, доступность, взаимодействие с глобальной аудиторией.

— Все это является большим ресурсом для расширения открытости судебной системы, выстраивания прямого диалога с общественностью, формирования новостной повестки и авторитета судебной власти, — уверен Момотов.

Председатель комиссии Совета судей Российской Федерации по связям с государственными органами, общественными организациями и средствами массовой информации Владимир Захаров подчеркнул, что суды от ситуативного управления информационными потоками перешли к выстраиванию плановой работы по освещению правосудия для формирования собственной повестки дня и лояльного отношения судебной власти. И ведущую роль в этом играет именно работа судов по ведению социальных сетей:

— Формула «суд – соцсети – общество» позволяет напрямую, без посредников, вести диалог с общественностью, используя инструменты прямой коммуникации с интернет-аудиторией, — подчеркнул Захаров.

Стоит отметить, что Новосибирская область впервые принимала мероприятие судейского сообщества всероссийского масштаба, в нем участвовали председатели судов 12 регионов. На форуме были представлены суды всех уровней, в том числе кассационных, апелляционных, областных и равных им судов, председатели районных судов и мировые судьи-организаторы Новосибирска, а также пресс-секретари судов, руководители объединенных пресс-служб, эксперты, журналисты.