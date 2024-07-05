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За заказной поджег автомобиля жителя Новосибирска отправили в колонию

  • 05/07/2024, 14:25
Автор: Ольга Кирсанова
За заказной поджег автомобиля жителя Новосибирска отправили в колонию
Уничтожение дорогой иномарки заказчик оценил в 50 тысяч рублей.

Суд огласил приговор 24-летнему жителю Новосибирска, по заказу поджегшего чужой автомобиль. Инцидент произошел в Кировском районе города в апреле прошлого года.

Судом было установлено, что молодой человек получив от незнакомца  в 50 тысяч рублей, в ночь на 15 апреля 2023 года поджег Toyota Camry, припаркованную во дворе дома на улице Ватутина.

Автомобиль был полностью уничтожен, владельцу дорогой иномарки причинен ущерб на сумму более 1,2 миллиона рублей.

— Обвиняемый признан судом виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба. Ему назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что суд назначил 5 лет колонии мигранту, поджегшему коллекцию элитных машин. В огне пострадали элитные автомобили: два Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Lexus RX 450, BMW X5, Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911 GT, Dodge Ram, Bentley Continental, Mercedes-Benz AMG GT Roadster. После пожара они уже не подлежали восстановлению. Таким варварским способом иностранец решил отомстить хозяину дома за маленькую зарплату.

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры НСО

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : прокуратура приговор поджог автомобиля


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