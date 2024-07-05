ЗАГС назвал самые необычные имена, которые дали детям в Новосибирске в июне

В регионе за первый месяц лета, по данным Новосибирского ЗАГС, родились 2011 детей. Всего с начала года на свет появилось 12218 младенцев.
Регистраторы поделились необычными именами, которыми нарекали своих чад жители Новосибирской области.
Самыми редкими стали такие женские имена, как Азалия, Антонина, Гликерия, Добромира, Святослава.
В области появились мальчики с именами: Марс, Антип, Властислав, Серафим, Макарий, Елизар.
Ранее редакция рассказывала о популярных именах для новорожденных в мае 2024 года.
Источник фото: freepik.com/gpointstudio
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