ЗАГС назвал самые необычные имена, которые дали детям в Новосибирске в июне

В регионе за первый месяц лета, по данным Новосибирского ЗАГС, родились 2011 детей. Всего с начала года на свет появилось 12218 младенцев.

Регистраторы поделились необычными именами, которыми нарекали своих чад жители Новосибирской области.

Самыми редкими стали такие женские имена, как Азалия, Антонина, Гликерия, Добромира, Святослава.

В области появились мальчики с именами: Марс, Антип, Властислав, Серафим, Макарий, Елизар.

Ранее редакция рассказывала о популярных именах для новорожденных в мае 2024 года.