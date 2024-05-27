Взрыв новой звезды, который случается раз в 80 лет, увидят жители Новосибирска

В ближайшие месяцы жители Новосибирской области смогут наблюдать на небе взрыв новой звезды. Вспышка небесного тела происходит с особой периодичностью. Это явление настолько редкое, что случается один раз за 80 лет. По словам специалиста, члена новосибирского астрономического общества Олега Кашина, разглядеть вспышку можно будет невооруженным взглядом.
― Такой объект еще называют «белым карликом». Взрыв связан с тем, что на оболочке звезды накапливается топливо — водород, ― цитирует слова астронома издание Atas.info.
В обычный период эта звезда не видна, но становится заметна во время взрыва. Но природа может внести свои поправки. В последние дни в Новосибирске очень пасмурно и небо затягивают дождевые тучи. Но есть надежда, что все-таки к знаменательному событию облака очистят небо, и сибиряки все-таки смогут стать свидетелями этого яркого астрономического события. Точная дата пока не названа, но это точно произойдет предстоящим летом.
Взрыв новой звезды можно будет наблюдать с левой стороны созвездия Северная Корона. Система звезд носит название T. Coronae Borealis или Пылающая звезда. В момент главного события звезды находятся в одной системе близко друг к другу. Погибшая звезда стягивает оболочку с соседней и накапливает водород. Через какое-то время происходит термоядерная реакция, которая завершается ярким взрывом.
Источник фото: freepik.com/GarryKillian
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