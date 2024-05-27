«Самый заботливый зайчик из Тиндера»: в Турции оправдали бойфренда погибшей новосибирской феминистки

Турецкий суд оправдал Мохаммада Низара Арнабеха и снял с него все обвинения в убийстве русской девушки. Об оправдательном приговоре 27 мая сообщило турецкое издание Gazete Duvar.

Напомним, сибирячка была найдена мертвой в арендованной квартире в городе Эрзуруме еще в сентябре 2023 года. Прокуратура требовала для мужчины пожизненный срок лишения свободы, настаивая на его виновности.

Но Фемида решила иначе. Подробности этой истории ― в материале Infopro54.

Парень из Тиндера

32-летняя Анастасия Емельянова родилась в Новосибирске, училась в НГУ на филологическом факультете. Была одной из ведущих феминистского ютуб-канала и участвовала в проекте «Сказки для девочек» в качестве редактора. Настя также вела свой личный проект под названием «Это не плакат»: она вышивала лозунги на одежде и шоперах. Решение уехать из России девушка приняла в 2022 году. Выбор пал на Турцию. Там она в Тиндере познакомилась с будущим женихом из Сирии Мохаммадом. Парень учился на машиностроительном факультете и работал в местном кафе в Эрзуруме. Отношения развивались стремительно. Анастасия хвалилась в социальных сетях своей сказкой.

― Девки, и как меня угораздило найти самого заботливого зайчика в Тиндере? Отдал мне свою вчерашнюю зарплату, ещё два раза переспросил: «Я точно дал тебе денег?». Пошла одна домой, а он на работу, написала, что пришла, а он все это время беспокоился, что я без интернета не дойду, — писала Емельянова посты для знакомых.

Девушка признавалась, что чувствует себя с ним очень счастливой. Сравнивала жизнь в подвале с Мохаммадом и жизнь в комфортной квартире с подругой детства, но без него. Было заметно, что сибирячка влюблена и всем довольна.

― Мы просто по-человечески заботимся друг о друге, испытывая какую-то нереальную благодарность, ― делилась эмоциями россиянка.

А потом вдруг что-то пошло не так.

Смерть в квартире

Романтика быстро закончилась. Близкие подруги знали, что пара стала часто ссорится, но никто даже предположить не мог такого трагичного исхода.

В сентябре Настю нашли мертвой все в той же квартире, где она жила с бойфрендом. Знакомые несколько дней не могли дозвониться до сибирячки и начали бить тревогу. Эксперты установили, что девушка погибла от резаных ран и большой потери крови. В расправе над ней сразу заподозрили жениха, его задержали и даже предъявили обвинение.

30-летний сириец Мохаммад Низар Арнабех тогда рассказал полицейским, что во время ссоры вечером 20 сентября сначала толкнул сожительницу, а затем порезал ее ногу осколком стеклянного стола. Через несколько часов он якобы обратился за помощью к соседям. Те дали показания, что слышали звуки ссоры и потом видели растерянного и напуганного парня. На место происшествия выехали копы и скорая помощь, но спасать девушку было уже поздно.

Тело Насти транспортировали на родину и похоронили в Новосибирске. Ее мама и подруги были уверены, что убийца понесет заслуженное наказание.

Изменил показания

В судебном процессе Мохаммад вдруг изменил свои показания и стал утверждать, что не причинял никаких травм своей невесте.

Адвокаты сирийца настаивали, что после ссоры парень ушел из дома, а когда вернулся, то девушка уже была мертва.

В доказательство этой версии суд изучил записи телефонных разговоров между влюбленными, их переписки, а также информацию из смарт-часов Анастасии. В итоге все обвинения были сняты. Суд намекнул, что сибирячка могла сама себя порезать, упав, например, на стеклянный столик, и скончаться от ран.

Также решением 1-го Высшего уголовного суда Эрзурума за Арнабехом было признано право на моральную и материальную компенсацию за это преследование.

Адвокаты русской девушки не согласны с таким приговором и готовы обжаловать его в вышестоящей инстанции.