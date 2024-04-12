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«Взяли в заложники ребенка»: неизвестные в масках отобрали у семьи бойца СВО золотую медаль под Новосибирском

  • 12/04/2024, 19:14
Автор: Алёна Пятенок
Неизвестные в масках отобрали у семьи погибшего на СВО сибиряка золотую медаль
Родственники так напуганы, что боятся идти в полицию и писать заявление.

Горе в семье, погибшего от рук бандитов участника СВО, не покинуло дом. После похорон любимого молодая сибирячка Мария*потеряла ребенка. Беременная женщина сложно переживала утрату. Врачи сделали все возможное, но не смогли сохранить жизнь еще нерождённого человечка. На этом проблемы семьи не закончились. Недавно в дом, где когда-то царили мир и покой, ворвались неизвестные. Они схватили 2-летнюю дочку убитого бойца на руки и потребовали отдать им золотую медаль «Вагнера». Теперь женщина вообще боится выходить на улицу. Она переживает, что эти люди вернутся и устроят расправу.

Подробности этой криминальной драмы ― в материале Infopro54.

Первая кровь

Жестокое нападение на  24-летнего Сергея* произошло в Болотном в новогоднюю ночь. Мужчина поехал проведать своего отца в деревню, а жена и маленькая дочка остались дома. Мария предчувствовала беду, но никак не могла уговорить мужа вернуться обратно. Уже 1 января он оказался в реанимации местной больницы.

Как выяснилось, Сергей брал в сельском магазине алкоголь в долг. Накопилась сумма около 5 тысяч рублей. Продавец пыталась истребовать эти деньги у парня, но тот обещал все вернуть после праздников. Тогда женщина пожаловалась на покупателя своим знакомым, которые тоже недавно вернулись с СВО.

За долгом крепкие мужики пришли сами в дом отца Сергея. В этот момент хозяева были уже изрядно выпившие и не смогли оказать сопротивление. Незваные гости жестоко избили парня, да еще и сняли происходящее на видео.

― Я написала ему сообщение 1 января. Он не ответил. У меня защемило сердце. Потом с его телефона мне прислала ответ его сестра. Написала, что Сергея я больше не услышу и не увижу. Оказалось, что он уже в реанимации, без сознания и в очень тяжелом состоянии, ― вспоминает жена Сергея.

В больнице медики не смогли помочь пострадавшему. Он умер через несколько дней, не приходя в сознание.

После этого нападения было возбуждено уголовное дело по  статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Затем статью переквалифицировали на более тяжкую, предусматривающую смертельный исход.

Палачей, которых оказалось трое, задержали и отправили под арест, добавив им еще эпизод за вымогательство. Расследованием дела занимается Следственный комитет и оно еще продолжается. Фигуранты под стражей, но, видимо, у пострадавшей семьи появились другие враги.

«Вся жизнь пролетела перед глазами»

Мария признается, что после похорон мужа, ей и ее матери стали поступать угрозы от неизвестных людей. Они требовали отдать им ценную награду Сергея. Женщины были напуганы, но повода для вызова полиции не нашли. Ведь одно дело просто угрозы, а другое ― действия. И вот, собственно, за последнего долго ждать не пришлось.

Неизвестные в масках отобрали у семьи погибшего на СВО сибиряка золотую медаль

В один из мартовских дней в дом сибирячки ворвались непонятные люди в масках. Их было двое.

― Лица полностью были закрыты. У меня жизнь пролетела перед глазами. Взяли ребёнка в заложники и затребовали знак. Я просто не жила в то мгновение. Так испугалась за внучку. Все, что требовали отдала. Малышка важнее этих знаков и орденов, ― рассказала изданию «Царьград Новосибирск» теща участника СВО.

Женщина считает, что налетчики заранее подготовились и все продумали. Она уверена, что какое-то время они следили за домом и дождались удачного момента, когда ее муж уйдет.

Пережитый стресс плохо сказался на здоровье пенсионерки. После ограбления она попала в больницу. Неспокойно стала себя вести и двухлетняя малышка. Сейчас ее планируют показать психологу.

― Мы не писали никакое заявление никуда, потому что боимся. Кто знает, что там у них еще на уме. Мы видим на что они способны. Иногда даже из дома страшно выйти, ― поделилась с журналистами Мария.

Сибирячка добавляет, что для них украденный золотой знак имел огромную ценность. В первую очередь, это была память о любимом человеке. Мария признается, что очень хотела сохранить награду для дочери, чтобы там могла гордится своим отцом, когда вырастет.

 

*Имена героев изменены.

Фото предоставлено семьей погибшего.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СВО нападение награда


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