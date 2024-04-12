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«Давайте поднажмем: для победы в конкурсе по благоустройству Новосибирска не хватает голосов

  • 12/04/2024, 19:19

«Давайте поднажмем: для победы в конкурсе по благоустройству Новосибирска не хватает голосов
«Давайте поднажмем: для победы в конкурсе по благоустройству Новосибирска не хватает голосов

Федор Иванников, житель Новосибирска:

— На днях мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обратился к жителям города с просьбой «поднажать» и активнее голосовать за проекты благоустройства. Восемь городских проектов вместе должны набрать 380 тысяч голосов «за» в электронном голосовании. Иначе Екатеринбург не получит федеральных денег на их реализацию.

Как объясняет мэр, один лишь городской бюджет не потянет дорогостоящие работы. Он напомнил, что в прошлом году Екатеринбург уже упустил федеральную поддержку. Столица области, единственная из городов региона, не смогла выполнить норматив по количеству голосов, поданных за проекты благоустройства.

В паспорте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (пункт 2.4) есть табличка, в которой по годам расписано, какой должна быть доля жителей муниципального образования (от 14 лет и старше), принимающих участие в голосовании за проекты благоустройства: 2019 год — 10,5%, 2020-й – 12%, 2021-й – 15%, 2022-й — 20%, 2023-й — 25%, 2024-й — 30%.

Так вот, для Екатеринбурга 30% от всех жителей в возрасте от 14 лет и старше — это 380 тысяч человек.

Доля детей младше 14 лет в наших городах вряд ли сильно отличается, а жителей в Новосибирске примерно на 100 тысяч больше, чем в Екатеринбурге. В общем, по моим подсчетам, чтобы войти в число победителей конкурса, Новосибирску надо собрать примерно 400 тысяч голосов. На данный момент в городе проголосовали более 100 тысяч человек. Это с 15 марта по 11 апреля. Конечно, до завершения голосования (30 апреля) есть еще около трех недель. Но в то, что за это время удастся набрать недостающие голоса, поверит лишь большой оптимист.

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В отличие от Екатеринбурга, в Новосибирске никто из чиновников и депутатов публично не высказывается о вероятности получения или не получения федеральных денег по итогам конкурса. Эта тема отчего-то вообще не попала в фокус общественного внимания. Все говорят лишь о том, как важно реализовать заявленные проекты, а из каких источников будет финансирование, не уточняют.

В столице Сибири депутатами и общественниками вокруг голосования создан огромный ажиотаж. Местные сообщества в соцсетях каждый день агитируют жителей того или иного микрорайона: «У нас есть все шансы победить! Помогайте! Важно, чтобы каждый житель поддержал наш проект!».

В лидерах пока проекты создания набережной в Кировском районе (более 23 тысяч голосов) и реконструкции набережной на ОбьГЭСе (более 22 тысяч голосов). Впрочем, до 30 апреля, когда закончится голосование, на первое место вполне может выйти и какой-нибудь другой проект.

Конечно, и без федеральных денег проект-победитель в Новосибирске будет реализован. Разумеется, и город, и область выделят на это какие-то средства. Вот только ресурсы городского и регионального бюджетов не сравнить с возможностями бюджета федерального. А потому, кто же удивится, если в итоге проект станет попроще, а путь от эскиза до готового объекта окажется более долгим?

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» уже помог преобразить в лучшую сторону ряд небольших городов в Новосибирской области. Так, в прошлом году федеральное финансирование (250 млн рублей) получили проекты из Болотного, Карасука и Куйбышева. До этого федеральные деньги на проекты благоустройства по итогам конкурса получали Тогучин, Черепаново, Купино, город Обь.

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Снова высадили яблони на Михайловской набережной Новосибирска

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2016 года. Сначала в статусе приоритетного проекта, потом федерального. Правила участия в нем постепенно ужесточаются. В первые годы не было никакого норматива по доле участников голосования. И ряд проектов благоустройства территорий в Новосибирске (например, Михайловская набережная, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк, ландшафтный парк в пойме реки Каменка) успели получить федеральную поддержку. Сейчас, когда действует это правило, возможность Новосибирска победить в конкурсе с новыми проектами вызывает сомнения.

В маленьких городах выполнить норматив по доле жителей, голосующих за проекты благоустройства, оказалось возможным. А вот таким гигантам, как Новосибирск и Екатеринбург, не повезло. Злую шутку с ними сыграл статус самых крупных муниципалитетов в стране. Формально же нет разницы между Тогучином и Новосибирском как муниципальными образованиями. И норматив для всех один.

Но здравый смысл подсказывает, что разница все-таки есть. И она должна быть учтена в правилах федерального проекта. Для городов-миллионников порог по доле горожан, участвующих в голосовании, должен быть снижен. Причем существенно. Иначе они никогда не получат денег из федерального бюджета на свои проекты.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начинается разработка краеведческой части парка Усть-Тула.

Фото из официального телеграм-канала управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска, автор: пресс-служба мэрии

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Россия Новосибирск Екатеринбург

Теги : Конкурс по благоустройству


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