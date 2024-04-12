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Жители села Медведское добились ремонта разбитой большегрузами дороги

  • 12/04/2024, 18:18
Автор: Юлия Данилова
Жители села Медведское добились ремонта разбитой большегрузами дороги
Техника ездит на месторождение антрацита, которое начала разрабатывать компания «Богатырь».

Жителям села Медведское в Черепановском районе пообещали отремонтировать дорогу, разбитую большегрузами.  Об этом в группе «Подслушано в Черепаново» сообщила местная жительница Анастасия Слонова.

— Нам пригонят соответствующую технику для разравнивания пучинообразных мест. Закрытие дороги на весенний период просушки будет раньше 18 апреля. Ранее нам все отписывались, что ремонт дороги будет не раньше 2025 года. Сейчас решено, что будет намного раньше! И не просто квадратно-гнездовой, а полностью вся дорога в селе Медведском и до маяка, где строится железная дорога для разреза «Богатырь!», — написала Анастасия. — Прокуратура, так как это надзорный орган, будет контролировать всю работу по дороге Медведск – Листвянский. А мы, в свою очередь, будем следить за всеми ними.

Минтранс Новосибирской области в комментарии, размещенном к посту, сообщил, что на совместном совещании ТУАД, Ространснадзора, администрации Черепановского района и «Новосибирского карьеруправления» принято решение запретить завоз инертных материалов по дороге Н-3016 «21 км а/д «К-15» – Медведское – Листвянский» на период действия весеннего ограничения движения большегрузного транспорта. Оно будет действовать в регионе с 18 апреля по 19 мая 2024 года. Также отмечено, что ТУАД проводит комплекс мероприятий по соблюдению весовых параметров большегрузами на этой дороге.

— Мероприятия по весовому контролю грузовых транспортных средств в части соблюдения установленных действующим законодательством РФ весовых параметров длятся уже две недели. Совещание по вопросу полного прекращения движения грузового транспорта по дороге на период действия весеннего ограничения прошло в пятницу. Протокол совещания направлен в адрес разреза «Богатырь» и карьера «Медведский», — говорится в комментарии от лица Территориального управления автодорог Новосибирской области. — В адрес ООО «Разрез Богатырь» направлено письмо о необходимости восстановления разрушенного покрытия. В настоящее время подрядчику по содержанию выдано задание на восстановление разрушенных участков. Направлена претензия в ООО «Разрез Богатырь» для исключения загрязнения покрытия дорог и соблюдения правил перевозки и правил дорожного движения. Направили письмо о прекращении отгрузки в ночное время и снижение скорости движения до 40 км/ч.

О капитальном ремонте дороги в ответе не упоминается.

Напомним, 7 апреля жители провели митинг против разрушения дороги большегрузами. Как сообщали люди, через село Медведское машины круглыми сутками перевозят скальный грунт и щебень для строительства железной дороги на разрезе «Богатырь». В итоге до села не могут проехать рабочие автобусы, оптовики отказываются привозить продукты и медикаменты, а в школу, расположенную в селе, не могут добраться дети с поселка Листвянский.

В Новосибирской области идет подготовка к открытию угольного разреза

В Новосибирской области идет подготовка к открытию угольного разреза

В феврале 2024 года ООО «Разрез Богатырь» получило разрешение на работу на трех земельных участках в Черепановском районе Новосибирской области общей площадью 22,4 га. Ранее все участки относились к землям сельхозназначения, сейчас — к землям промышленности. На полученных участках компания планирует построить железнодорожные пути необщего пользования.

Разрез антрацита находится в 60 км от Новосибирска — в Искитимском и Черепановском районах. ООО «Разрез Богатырь» входит в компанию «Коулстар». В январе замгубернатора Серей Семка сообщал, что сейчас компания занимается обустройством месторождения, дорог, коммуникаций.

— Пока добычи на участке не было. В 2024 году компания рассчитывает добыть 450 тысяч тонн антрацита, — добавил чиновник.

Инвестор получил лицензию на разработку месторождения «Богатырь» в 2021 году на конкурсе Минприроды РФ. В марте 2022-го инвестсовет Новосибирской области одобрил проект компании по разработке месторождения. Тогда речь шла об инвестициях в 56 млрд рублей.

По требованию конкурсной документации, для обеспечения рационального использования недр и охраны окружающей среды победитель аукциона обязан обеспечить вывоз добытого на участке недр угля железнодорожным транспортом в объеме не менее 10 млн тонн в год субъектом естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок. Кроме того, он обязан обеспечить строительство на российских судостроительных заводах крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля в количестве не менее 5 штук с условием их постройки и сдачи в эксплуатацию к моменту начала промышленной добычи угля на участке недр.

Ранее редакция сообщала о том, что большегрузы в Медведском проверял ТУАД и не нашел нарушений в рамках весового контроля.

Фото из группы «Подслушано в Черепаново», автор: Анастасия Слонова

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : разрушение дорог Разрез Богатырь добыча угля


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