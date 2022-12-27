Взятка в 2,5 млн рублей обернулась штрафом в 5 млн. рублей

Советским районным судом Новосибирска вынесен приговор по уголовному делу в отношении предпринимателя Всеволода Кондратьева, обвиняемого в дачи взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

– Всеволод Кондратьев, являясь одним из акционеров юридического лица и фактически занимая должность генерального директора фирмы, желая извлечь прибыль для юридического лица, а также для себя лично, в нарушение условий государственного контракта на строительство многоквартирного жилого дома в Барнауле, на основании документов, подготовленных юридическим лицом, содержащих недостоверные сведения о произведенных работах и не соответствующих стоимости фактически выполненных на объекте строительных работ, передал через посредника должностному лицу, осуществляющему функции представителя власти, денежные средства в качестве взятки в размере 2,5 млн. рублей за общее попустительство в пользу взяткодателей и представляемого ими юридического лица, – говорится в сообщении пресс-службы Советского районного суда Новосибирска.

Кондратьеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет, со штрафом в доход государства в виде двукратной суммы взятки, то есть в размере 5 млн. рублей, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях на срок 5 лет. Основное наказание в виде лишения свободы считается условным, испытательный срок в 5 лет.

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