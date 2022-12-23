Руководитель «Красного факела» может уйти из театра

Александр Кулябин прощается с театром «Красный факел», который возглавлял с 1999 года. Новость об этом появилась накануне в новосибирских СМИ. Информацию об этом подтверждают источники в театре, но официальной информации об отставке руководителя нет. Вопрос, который журналисты сегодня на пресс-конференции в ТАСС дистанционно задали представителям областного Минкульта, не был озвучен, так как «не соответствовал тематике конференции».

Между тем, ранее из репертуара «Красного факела» исчезли некоторые спектакли режиссера Тимофея Кулябина, сына директора театра Александра Кулябина. А имя самого Тимофея, который был главным режиссером «Красного факела» с 2015 по 2022 год, исчезло с сайта театра.

Александр Кулябин по образованию драматический актер и менеджер сценического искусства. С октября 1999 года возглавляет Новосибирский академический драматический театр «Красный факел». В январе 2012 года Александр Кулябин вошел в правление Профессиональной Гильдии театральных менеджеров России. Будучи членом правления, он курирует от Гильдии Сибирский федеральный округ. В 2018 году Александр Кулябин стал лауреатом одной из самых авторитетных и почетных наград за вклад в развитие российского и мирового театра – Международной премии Станиславского в номинации «Организация театрального дела».

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