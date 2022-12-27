Рекламодателям

Театр «Красный факел» в Новосибирске возглавила Антонида Гореявчева

  • 27/12/2022, 16:05
Автор:
Театр «Красный факел» в Новосибирске возглавила Антонида Гореявчева
Ранее она руководила театром «Старый дом».

Сегодня, 27 декабря, и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил коллективу Новосибирского государственного академического драматического театра «Красный факел» нового руководителя. Директором назначена Антонида Гореявчева, которая до этого возглавляла театр «Старый дом».

— Все планы, которые были сформированы на 103 театральный сезон, будут реализованы, все творческие начинания — поддержаны. Не останется «обескровленным» и «Старый дом», признанный в последнее десятилетие одним из ведущих театров Новосибирской области. Премьерный план проработан до 2025 года, договоренности с режиссерами и постановочными группами достигнуты, прекрасная труппа находится на пике своих возможностей, — обратилась к коллегам Антонида Александровна.

Антонида Гореявчева с 2006 года возглавляет Новосибирский драматический театр «Старый дом». Под её руководством театр стал одним из ведущих коллективов страны. Труппа регулярно принимает участие в международных театральных форумах как в России, так и за рубежом.  С 2013 года фестиваль и премия «Золотая Маска» ежегодно отмечает спектакли «Старого дома». С 2019 года театр проводит Международного фестиваля актуального театра «ХАОС».

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Кулябин может уйти из театра «Красный факел», который возглавлял с 1999 года. Информацию об этом подтверждали источники в театре, но официальной информации об отставке руководителя не было.

Фото пресс-службы театра Красный факел

201

Рубрики : Общество Власть Отставки и назначения Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : театр руководитель театра назначение Красный факел


Спецоперация на Украине

В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации
22/12/22 11:09
Путин создал совет по мобилизации
21/12/22 13:09
«Наше присутствие в культурной и образовательной среде ЛНР очень важно»
20/12/22 16:17
Супер С-тау фабрика

Новосибирские ученые готовы приступать к созданию оборудования для «Супер С-тау фабрики»

По аналогии с тем, как разрабатывают и собирают «начинку» для источника синхротронного излучения «СКИФ».
Читать статью >>
новостройки Новосибирска

В Новосибирске пока всего две новостройки высотой в 33 этажа

Однако общая доля высотного строительства в городе выше, чем в среднем по России.
Читать статью >>
Первый Cибирский ИТ-саммит

«Первый Cибирский ИТ-саммит»: возможность сверить часы

2022 год для ИТ-отрасли прошел под знаком перехода к тотальному импортозамещению. 2023-й готовит новые вызовы.
Читать статью >>
вывоз мусора

В Новосибирске мусорного коллапса на праздниках не будет

Во всяком случае, власти обещают принять для этого все меры.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владислав Кочетков, президент – председатель правления финансовой группы «Финам»

«Российский инвестор консервативен и медленно привыкает к новым ценным бумагам»

Между тем спектр предложений ценных бумаг на рынке вновь начал расширяться.
Все материалы
Лента новостей

В 2023 году новосибирские ученые протестируют установку для онкоклиники Блохина

27/12/2022, 16:06

Взятка в 2,5 млн рублей обернулась штрафом в 5 млн. рублей

27/12/2022, 16:01

Новосибирские ученые готовы приступать к созданию оборудования для «Супер С-тау фабрики»

27/12/2022, 15:31

Четверть мощности Новосибирской ГЭС в «батарейке», созданной в Институте ядерной физики

27/12/2022, 15:26
Популярное

В Новосибирске женщина с полным поражением легких выжила после 2,5 месяцев ЭКМО

27/12/2022, 14:55

Новосибирцам предлагают проголосовать за лучшую елку

27/12/2022, 12:39

Замешанная в скандале о дискредитации ВС РФ новосибирский депутат Хельга Пирогова родила дочь

27/12/2022, 10:58
Новости компаний

Дмитрий Гришин возглавил Комитет по инновациям в банковской отрасли Ассоциации российских банков

27/12/2022, 16:17

Режим работы Сбербанка 30 декабря – 9 января

27/12/2022, 15:57

Николай Васёв возглавит новое розничное направление Сбера по работе с клиентами

27/12/2022, 15:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска