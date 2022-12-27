Театр «Красный факел» в Новосибирске возглавила Антонида Гореявчева

Сегодня, 27 декабря, и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил коллективу Новосибирского государственного академического драматического театра «Красный факел» нового руководителя. Директором назначена Антонида Гореявчева, которая до этого возглавляла театр «Старый дом».

— Все планы, которые были сформированы на 103 театральный сезон, будут реализованы, все творческие начинания — поддержаны. Не останется «обескровленным» и «Старый дом», признанный в последнее десятилетие одним из ведущих театров Новосибирской области. Премьерный план проработан до 2025 года, договоренности с режиссерами и постановочными группами достигнуты, прекрасная труппа находится на пике своих возможностей, — обратилась к коллегам Антонида Александровна.

Антонида Гореявчева с 2006 года возглавляет Новосибирский драматический театр «Старый дом». Под её руководством театр стал одним из ведущих коллективов страны. Труппа регулярно принимает участие в международных театральных форумах как в России, так и за рубежом. С 2013 года фестиваль и премия «Золотая Маска» ежегодно отмечает спектакли «Старого дома». С 2019 года театр проводит Международного фестиваля актуального театра «ХАОС».

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Кулябин может уйти из театра «Красный факел», который возглавлял с 1999 года. Информацию об этом подтверждали источники в театре, но официальной информации об отставке руководителя не было.

Фото пресс-службы театра Красный факел