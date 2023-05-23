WhatsApp добавил опцию редактирования отправленных сообщений

Пользователи WhatsApp получили долгожданную возможность редактировать свои сообщения, теперь они могут исправлять опечатки или вносить изменения в нечёткие формулировки. Об этом команда мессенджера заявила в записи блога.

Однако, с целью предотвращения последующей перезаписи истории чата, такая возможность доступна только в течение 15 минут после отправки сообщения.

Следует отметить, что получатель сможет видеть, когда сообщение редактировалось в последний раз, но WhatsApp при этом не покажет историю изменений, поэтому увидеть исходное сообщение не представляется возможным.

Отредактировать сообщение очень просто, для этого достаточно коснуться его на дисплее смартфона на несколько секунд, и в контекстном меню появится новая опция под названием «Редактировать». Это работает как на Apple iPhone, так и на Android-смартфонах.

WhatsApp предупредил, что данная функция на сегодняшний день доступна для всех пользователей приложения, но может пройти несколько недель, прежде чем она появится именно у вас.

Команда мессенджера напомнила, что сообщения все еще можно удалять в течение 60 часов с момента их отправки. Так что функция редактирования поэтому строго ограничена.

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