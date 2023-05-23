Бастрыкин вновь обратил внимание на Хилокский рынок в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин вновь заинтересовался нарушением общественного порядка в Хилокском районе города Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Телеграм.

По поручению главы СК России возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, на завершающей стадии находится расследование уголовного дела по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ходе и результатах расследования уголовных дел, а также о проверке изложенных в социальных медиа сведений о нарушениях общественного порядка.

Напомним, что вечером 21 мая на улице Хилокской мигранты устроили массовую драку. Об этом сообщили очевидцы в группе «Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!» «ВКонтакте». По словам жителей, драки в районе улицы Хилокской происходят периодически.

Затем СК по Новосибирской области начал доследственную проверку по массовой драке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметается, что год назад руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел видеоконференцию с жителями Новосибирска, которые жаловались ему на важные городские проблемы. Почти час главный следователь страны посвятил обсуждению ситуации в Хилокском и Малыгинском жилмассивах, где люди жалуются на близость свалки, кладбища и мигрантов с местного рынка.

Ранее редакция сообщала о том, что следователи проводят проверку по массовой драке на Хилокской.