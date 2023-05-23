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Разработчики ЯRUS на Android серьезно обновили приложение

  • 23/05/2023, 09:55
Автор:
Обновления ЯRUS на Android
Среди заявленных новшеств — изменение личных профилей, новая защита от спама и наличие раздела «Мой кошелек».

Разработчики социальной сети ЯRUS продолжают улучшать приложение, добавляя все новые функции. На сегодняшний день они представили крупное обновление приложения для операционной системы Android. В ближайшем будущем новые возможности смогут испытать и пользователи системы iOS, пишет ФАН.

Среди заявленных новшеств — изменение личных профилей, новая защита от спама и наличие раздела «Мой кошелек».

Кроме того, пользователи получили доступ к разделу «Описание», где есть фото, видео, сюжеты и посты выбранного автора, а также информация о нем.

При этом соседний блок «Ленты» включает все блоги автора в одном месте.

Изменился и способ регистрации в соцсети. На выбор пользователь может либо прослушать звонок, либо получить СМС с кодом доступа. При входе в приложение нужно ввести «умную капчу», которая обеспечит дополнительную защиту от хакеров.

Однако на этом обновления не закончатся, разработчики обещают пользователям появление тегов, с помощью которых можно будет искать авторов и друзей по интересам. В настоящее время скачать приложение ЯRUS можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.

Ранее редакция сообщала, что Россию исключили из участия в тесте новой функции YouTube.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ЯRUS на Android соцсеть ЯRUS соцсети социальные сети Обновления ЯRUS на Android обновление приложения на телефоне Интернет


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