Разработчики ЯRUS на Android серьезно обновили приложение

Разработчики социальной сети ЯRUS продолжают улучшать приложение, добавляя все новые функции. На сегодняшний день они представили крупное обновление приложения для операционной системы Android. В ближайшем будущем новые возможности смогут испытать и пользователи системы iOS, пишет ФАН.

Среди заявленных новшеств — изменение личных профилей, новая защита от спама и наличие раздела «Мой кошелек».

Кроме того, пользователи получили доступ к разделу «Описание», где есть фото, видео, сюжеты и посты выбранного автора, а также информация о нем.

При этом соседний блок «Ленты» включает все блоги автора в одном месте.

Изменился и способ регистрации в соцсети. На выбор пользователь может либо прослушать звонок, либо получить СМС с кодом доступа. При входе в приложение нужно ввести «умную капчу», которая обеспечит дополнительную защиту от хакеров.

Однако на этом обновления не закончатся, разработчики обещают пользователям появление тегов, с помощью которых можно будет искать авторов и друзей по интересам. В настоящее время скачать приложение ЯRUS можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.

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