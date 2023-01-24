Депутаты хотят ужесточить контроль за реализацией в Новосибирске инвестпроектов

— Сегодня у нас разминочный день. Мы заслушали отчеты глав департаментов мэрии. Впереди отчеты глав администраций, мэра… Мне бы сразу хотелось задать тон более ответственного подхода к отчетам и к той критике и вопросам, которые звучат от депутатов, — предупредил вице-спикер горсовета Новосибирска Николай Тямин («Единая Россия») на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. — Сегодня для всех очевидно, что в Новосибирске есть проблемы с инвестдоговорами и инвестпроектами. Я проанализировал все инвестпроекты, которые реализует город. Единственный, который работает, как положительный пример, на который можно равняться — в образовании, это детский сад «Жарки».

— Судя по докладу вице-мэра (Геннадия Захарова. — Ред.), из 43 инвестпроектов 16 исполняются ни шатко, ни валко. Виталий Геннадьевич (Витухин, глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. — Ред.), отнеситесь к проектам, которые есть в вашем департаменте, более серьезно до отчета мэра. На отчете я буду детально, пофамильно говорить обо всех инвестпроектах, что крутятся в департаменте, — заявил Тямин.

Он напомнил, что в 2010 году концессионера этого проекта взяли за руку, привели в департамент инвестиций, департамент провел его по всем другим инстанциям — и в результате был заключен договор. Сейчас концессионер работает и выполняет все обязательства.

Он предложил горсовету рассматривать инвестпроекты по механизму, сходному с предоставлением жилья для детей-сирот: ежеквартально мониторить ситуацию с проектами на комиссии с «явками, паролями и фамилиями».

— Думаю, что совместно с департаментом мы найдем возможность исправить эту ситуацию, — подчеркнул Николай Тямин.

По словам заместителя мэра Геннадия Захарова, программа, возложенная на департамент потребительского рынка и инвестиций мэрии, в 2022 году была исполнена на 98,9%. Он напомнил, что в 2022-м была проведена серьезная работа по заключению концессии по объектам теплоснабжения. 17 января 2023 года соглашение на 4,9 млрд рублей было направлено на подпись губернатору Новосибирской области. Проведен конкурс и заключен инвестиционный договор по реконструкции здания, находящегося в хозяйственном ведении МП «МетроМир» с объемом инвестиций 56,5 млн рублей.

Одобрены 12 инвестпроектов на размещение остановочных павильонов, в декабре объявлен конкурс. Всего в 2022 году комиссией по привлечению инвестиций одобрены 16 сделок. В обновленный перечень для вовлечения в инвестиционную деятельность внесены 43 объекта — здания и земельные участки, на которых целесообразна реализация инвестпроектов.

При этом Захаров признал, что далеко не все проекты удалось реализовать. В частности, не увенчалось результатом объявление концессии на поиск инвесторов для реконструкции трех муниципальных бань МБХ «Сибирячка» «в связи со сложной экономической ситуацией». Отвечая на вопрос депутатов о том, что будет дальше с муниципальными банями, Виталий Витухин пояснил:

— У меня однозначного ответа на вопрос сейчас нет. По результатам комиссии Любавского (Андрей Любавский, председатель комиссия по научно-производственному развитию и предпринимательству горсовета. — Ред.), когда здесь присутствовали несколько приглашенных из Заксобрания, было озвучено, что есть опыт Омска, когда привлекались областные деньги к помощи бюджету города и восстанавливались городские бани. Услышав это, мы подумали, что это один из вариантов решения проблемы. Но, сделав запрос в Омск и получив ответ, поняли, что это не соответствует действительности. Сейчас у нас в управлениях потребрынка и инвестиций ведется работа по поиску вариантов — оставить бани в составе бюджетного учреждения и восстанавливать их за счет альтернативных мероприятий, в том числе со сдачей в аренду частей помещений, чтобы на эти деньги восстанавливать бани. Пока решения нет.

По словам главы департамента, если в реконструкцию бань вложить 280,6 млн рублей бюджетных средств, то город спокойно сможет сам их эксплуатировать.

Геннадий Захаров обратил внимание еще на один концессионный проект. В декабре 2022 года решением суда было расторгнуто одно из первых концессионных соглашений мэрии с инвесторами — инициаторами проекта «Наша школа» «в связи с неправомерным использованием муниципального имущества и непроведением работ по реконструкции. По словам Захарова, чтобы не прерывать учебный процесс, решение суда вступит в силу с 1 июля 2023 года. Впрочем, это решение еще рассматривается в апелляции. Только за прошлый год стороны подали друг против друга в общей сложности шесть исков.

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