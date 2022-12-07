Книжные магазины удаляют книги после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

Президент Владимир Путин подписал документ о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Как сообщает издание БФМ, интернет-магазин «Лабиринт» был одним из первых, кто убрал часть книг из продажи, чтобы провести проверку на наличие «запрещенного» содержания.

А потом и сервис электронных и аудиокниг «Литрес» порекомендовал авторам книг, в описании которых упоминается ЛГБТ, «изменить текст, чтобы произведение можно было вернуть в продажу после доработок и последующей модерации». На сегодняшний день такие произведения на сайте сервиса просто недоступны.

Кроме того, чистка книжных рядов произошла и в сетях «Республика» и «Читай-город». Их представители заверяют, что это личная инициатива, но никак не распоряжение властей.

Сами авторы литературы, где есть упоминание ЛГБТ, пока о будущем своих творений ничего не говорят. При этом под вопросом практически вся библиотека Виктора Пелевина, некоторые романы Владимира Сорокина. Популярные романы «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой.

В свою очередь, в интернет-издательстве Ridero заявили, что стали использовать нейросеть для поиска книг с ЛГБТ-тематикой в своей библиотеке.

— За что реально будут наказывать, никто не знает, — сообщили в компании, объясняя этим своё решение перестраховаться.

И в издательстве «Эксмо-АСТ» посетовали, что неясные формулировки закона угрожают половине наименований книг на книжном рынке России.

Ранее редакция сообщала, что Минпросвещения проведет экспертизу школьных учебников в поиске пропаганды ЛГБТ.

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