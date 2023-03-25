Проект бассейна на Охотской скорректировали

Бассейн с физкультурно-оздоровительным комплексом на ул. Охотская в Заельцовском районе включен в реестр объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется региональный государственный строительный надзор, говорится на сайте Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

Как прокомментировал редакции генеральный директор ГК «Поляков» Илья Поляков, проект бассейна в микрорайоне «Стрижи» был изменен.

— Мы скорректировали проект, чтобы создать на Охотской новый центр притяжения для жителей Стрижей и соседних территорий. Здесь появится самый современный в Новосибирске 3-хэтажный бассейн с физкультурно-оздоровительным комплексом, включающим залы для разных видов спорта,— прокомментировал редакции генеральный директор ГК «Поляков» Илья Поляков.

— Предполагаем, что объект будет посещать порядка 600 человек в сутки, — уточнил Илья Поляков.

По его словам, общая площадь здания составит 3375 кв. метров. Здание с оздоровительным комплексом будет включать взрослый бассейн на 5 дорожек по 25 метров, спа-зону и отдельный детский бассейн 12,5 метров в длину и 2,8 метров — в ширину. На первом этаже здания расположится кафе с летней террасой. Также в комплексе будут располагаться: зона тренажеров, кафе, массажные кабинеты и медицинский кабинет. Для гостей будет обустроена бесплатная парковка.

Напомним, о планах строительства бассейна в микрорайоне «Стрижи» стало известно еще в 2021 году. В 2022 году, губернатор Новосибирской области подписал распоряжение о размещении объекта на ул. Охотской, реализация которого осуществляется в рамках масштабного инвестиционного проекта. Сдача объекта запланирована на 2024 год. Объем инвестиций — 400 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о начале ремонта фасада бассейна «Нептун».