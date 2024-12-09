Wildberries планирует снять с витрины ароматические ингаляторы

Специалисты Wildberries проведут дополнительную проверку ароматических ингаляторов. По итогам этой проверки, возможно, будет принято решение о снятии их с продажи.

— Маркетплейс проводит дополнительную проверку ароматических ингаляторов, по результатам которой мы не исключаем снятие с витрины подобных товаров, — рассказали в компании изданию «ТАСС».

Ранее Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить состав аромаингаляторов с эфирными маслами на наличие запрещённых или ограниченных к обороту веществ. За последние несколько месяцев эти ингаляторы стали очень популярными на маркетплейсах, в том числе среди детей. В соцсетях появилось много видеороликов, где подростки и школьники младших классов используют эти устройства

В Wildberries заявили, что компания строго придерживается норм законодательства и не продает на своей площадке запрещенные товары. Маркетплейс регулярно проверяет витрины на наличие таких товаров и в случае их обнаружения незамедлительно блокирует соответствующие карточки, предотвращая их реализацию.

26 ноября Госдумой был принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров. В целях реализации норм этого закона предлагается установить ответственность в виде штрафа:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей ;

; для должностных лиц — до 300 тыс. рублей ;

; для юридических лиц — до 600 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что приостановка продаж китайских товаров на маркетплейсах – информационный вброс. На данный момент на Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркете» и других маркетплейсах работает около 150 тыс. китайских трансграничных компаний и их количество быстро растет.