В школах Новосибирска остается больше молодых педагогов

В Новосибирской области проблема нехватки квалифицированных кадров постепенно теряет свою остроту. За последний год количество педагогов в регионе значительно возросло.

– В прошлом году педагогов в регионе было 25 990, в 2024 году – уже 26 374, – сообщила на оперативном совещании 9 декабря министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

Для привлечения молодых специалистов в профессию предусмотрен широкий спектр мер поддержки. В частности, молодые преподаватели имеют право на единовременное пособие и ежемесячную надбавку к заработной плате в течение трех лет.

Удалось закрепить в региональной системе образования 99% молодых специалистов.

— 737 из 742 трудоустроенных. Для сравнения, в 2020 году из 600 трудоустроенных молодых специалистов закрепилось лишь 82%, — уточнила Жафярова.

Напомним, начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев сообщал, что как правило, по окончании первой четверти в школе остаются 75 процентов молодых специалистов. В октябре Минобр сообщал, что в целом по Новосибирской области в школах не хватает около тысячи педагогов, в городе открытыми остаются 800 вакансий. Самыми дефицитными считаются учителя математики, физики, русского и иностранного языка, а также начальных классов.

По словам Рамиля Ахметгареева, начальника департамента образования мэрии Новосибирска, средняя зарплата педагогов в городских школах составляет чуть более 64 тысяч рублей. У воспитателей дошкольных учреждений — примерно 52 тысячи.

Ранее редакция сообщала о том, что в трех регионах Сибири упал спрос на учителей. Спрос на учителей в Сибири вырос всего на 2%, по сравнению с 2023 годом.