Омич Сергей Грызыхин назначен заместителем полпреда президента в Сибири

Главный федеральный инспектор по Приморскому краю Сергей Грызыхин заступил на пост заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда Анатолия Серышева.

— Распоряжением руководителя администрации президента Российской Федерации от 6 декабря 2024 года Сергей Грызыхин назначен заместителем полномочного представителя президента в округе. Он будет курировать деятельность департамента по вопросам внутренней политики и департамента по реализации общественных проектов, — говорится в сообщении.

Новому замполпреду 48 лет. По данным Сибирского окружного информационного центра, генерал-майор юстиции Грызыхин с 1997 по 2019 годы проходил службу в органах прокуратуры РФ, СКР, занимал должности руководителя следственных управлений в разных регионах. Так, после окончания юридического факультета ОмГУ он начал работу в областной прокуратуре, где замещал разные должности, связанные со следственной работой. С 2007 года был руководителем Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. В 2017 году возглавил следственный комитет по Приморскому краю. До нынешнего назначения он работал главным федеральным инспектором по Приморскому краю.

Добавим, что Сергей Грызыхин не единственный выходец из Омска в аппарате президента. Еще одним его замом является Олег Денисенко, который ранее представлял регион в Госдуме и участвовал в выборах губернатора Омской области.

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