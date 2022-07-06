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Для Бердска подготовили проект модернизации на 2 млрд рублей

  • 06/07/2022, 16:20
новости Новосибирска
Речь идет об обновлении коммунальной инфраструктуры.

Новосибирская область готовит заявку на вхождение Бердска в программу модернизации коммунальной инфраструктуры с двумя проектами: продолжение модернизации водозабора и строительство новой котельной. Общая стоимость двух этих проектов превышает 2 млрд рублей, заявил губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в Бердск.

— Преимущественно это будут средства Фонда реформирования ЖКХ — они привлекают средства из Фонда национального благосостояния. Наша задача — убедиться в том, что мы готовы к быстрой реализации этого проекта, — подчеркнул Травников.

Анонсированный главой региона проект в Бердске — это продолжение программы модернизации коммунальной инфраструктуры Фонда реформирования ЖКХ в которой регион участвует уже несколько лет, напоминает пресс-служба правительства. В рамках программы модернизирована система теплоснабжения рабочего посёлка Маслянино,  городов Черепаново  и Обь. Недавно федеральный фонд одобрил заявку на использование этого механизма при модернизации теплоснабжения в р.п. Мошково. https://infopro54.ru/news/v-remont-teplosistemy-moshkovo-vlozhat-800-mln-rublej/  Новосибирская область получит на эти цели 630 млн федеральных средств, еще около 150 млн регион вложен из своего бюджета. Первые три реализовывались в виде концессии.

— Условия участия в программе жёсткие. Если мы заявку подтверждаем, мы должны выдержать жёсткие сроки по освоению средств. Когда мы направим заявку, мне предстоит выступать на правительственной комиссии под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, защищать эту заявку. Ожидаем, что она будет рассмотрена в течение ближайших двух недель, — уточнил Андрей Травников.

В случае одобрения заявки, часть средств нужно будет освоить в 2022 году, а полностью завершить проект к 2024 году.

 

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область претендует на миллиарды рублей из Фонда национального благосостояния.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : инвестиции жкх


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