Хэйлунцзянский университет и НГУ подписали соглашение о сотрудничестве

Ректор НГУ Михаил Федорук акцентировал внимание на том, что Новосибирский государственный университет является одним из ведущих университетов страны по подготовке высококвалифицированных кадров для науки и высокотехнологичного бизнеса, а Хэйлунцзянский университет — один из лучших вузов Китая в сфере обучения языкам и в особенности русскому и китайскому как иностранным.

— Мы уверены, что обеспечение разнообразия образовательных возможностей для молодого поколения является приоритетом в условиях глобальных вызовов современности, и благодарны всем коллегам из Хэйлунцзянского университета, принимавшим участие в реализации проекта и готовых развивать его в будущем, — добавил Михаил Федорук.

За время существования Китайско-российского института 1115 студентов бакалавриата и 75 студентов магистратуры успешно закончили обучение. Еще 577 студентов в рамках государственной стипендии были направлены на обучение в НГУ на один год. В настоящее время на 12 совместных образовательных программах обучаются свыше 700 китайских студентов, из которых 120 обучаются в НГУ.

— Многие выпускники Китайско-российского института работают на центральных государственных предприятиях и в зарубежных учреждениях. Они стали важными профессионалами для обмена и сотрудничества между Китаем и Россией в различных областях. Совместная подготовка специалистов между ХУ и НГУ с помощью создания Китайско-российского института обеспечивает стратегическую гарантию для развития китайско-российского партнерства, — отметил ректор ХУ Фу Хунган.

С 2011 года НГУ и Хэйлунцзянский университет участвуют в пилотном образовательном проекте по реализации совместных образовательных программ подготовки бакалавров, магистров и аспирантов по направлениям: химия, биология, физика, математика, экономика и юриспруденция. С этой целью на базе Хэйлунцзянского университета создан Китайско-российский институт, прием студентов на первый курс которого осуществляется на основании общегосударственного вступительного экзамена в высшие учебные заведения КНР.

Преподаватели НГУ, участвующие в проекте, обучают китайских студентов в Китае и России по согласованным университетами учебным планам на русском языке.

Ранее Новосибирский государственный университет вошел в топ-500 из 19788 университетов и НИИ мира, заняв 496 позицию в мире и 4 – в России.