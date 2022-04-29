Рекламодателям

Руководитель областной налоговой покидает Новосибирскую область

  • 29/04/2022, 12:18
Автор:
новости Новосибирска
Он продолжит работу на родине.

Начальник правления областной налоговой службы Алексей Легостаев оставляет работу в Новосибирске и возвращается на родину — в Алтайский край. Об этом в ходе сессии Заксобрания объявил спикер Андрей Шимкив, вручив Легостаеву почётный знак областного парламента.

Человек, который 10 лет отработал руководителем налоговой инспекции, сказал Шимкив. Здесь сидят много руководителей предприятий. Алексей Викторович всегда умудрялся находить общий язык с бизнесом, не включать какие-то репрессивные методы, не пытаться кого-то задавить, а всегда находил компромисс, при этом всей душой переживал за доходы бюджета. Делал всё, чтобы не обанкротить кого-то, а найти какой-то компромисс. Алексей Викторович возвращается в Алтайский край.

В свою очередь Легостаев высоко оценивает сложившиеся за период своей работы в регионе партнёрские отношения с областным депкорпусом.

Счастлив, что судьба предоставила мне возможность 10 лет поработать в Новосибирской области, думаю, что сложившиеся партнёрские отношения с Законодательным Собранием позволят управлению и дальше достигать результатов на благо Новосибирской области, — заявил он, обращаясь к депутатам.

Неоднозначную оценку этого взаимоджействия высказал председатель комитета по строительству ЖКХ и тарифам, глава регионального управления Пенсионного фонда РФ Александр Терепа.

Нас радостно с одной стороны, а, с другой стороны тревожно накануне всех перемен, обратился Терепа к Легостаеву. Но хочется пожелать большой удачи на следующем этапе жизненного пути.

По информации редакции, Легостаев снова возглавит УФНС Алтайского края.

Руководителем УФНС России по Новосибирской области Легостаев был назначен 14 мая 2012 года. Ранее он  занимал пост руководителя УФНС по Алтайскому краю (с 2003 года), а затем по Владимирской области (с 2010 года).

 

Ранее редакция сообщала, что губернатор жестко раскритиковал мэра Новосибирска за качество ремонта и уборки дорог.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

267

Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск Алтай

Теги : отставки назначения налоги


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Количество депутатов Заксобрания снова сократилось

Еще один округ досрочно остался без депутата.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Стало известно, какие улицы Новосибирска отремонтируют на федеральные средства

Но по некоторым из них мнения депутатов и районных администраций отличаются.
Читать статью >>
Промышленники Новосибирска: Если тебе сегодня наплевать на партнеров, то завтра тебя тоже не будет

Промышленники Новосибирска: Если тебе сегодня наплевать на партнеров, то завтра тебя тоже не будет

Участники рынка оценили, как санкции влияют на бизнес производственных компаний, насколько возможен запуск процессов импортозамещения и доступна ли господдержка промышленности.
Читать статью >>
новости Новосибирска

На щебеночный завод пришла прокуратура

Компания уведомила о введении режима простоя для 104 работников.
Читать статью >>
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Актуальный разговор

интервью

Самыми сложными для российского рынка логистики будут май-июнь

Все материалы
Лента новостей

Хэйлунцзянский университет и НГУ подписали соглашение о сотрудничестве

29/04/2022, 11:59

Количество депутатов Заксобрания снова сократилось

29/04/2022, 11:52

Молодежь подключают к сбору стекла

29/04/2022, 10:50

Компания «Сибагро» в Новосибирской области на 20% увеличила посевные площади

29/04/2022, 10:03
Популярное

В России ожидается сокращение ассортимента сосисок и колбас

29/04/2022, 11:08

В какие дни ожидать магнитные бури в мае?

28/04/2022, 10:40

Какие авиакомпании летают из России за границу и куда ими можно добраться

28/04/2022, 09:52

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Больше 240 офисов ВТБ будут работать в майские праздники

29/04/2022, 12:23

Майские новинки в видеосервисе Wink

29/04/2022, 10:34

Банк «Левобережный» совместно с правительством Новосибирской области помогает жителям проводить газ в дома

28/04/2022, 18:06

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Комментарии читателей

Экономика

новости Новосибирска

Новосибирского экспортера оштрафовали за семечки — до 0,5 млн рублей

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

В Новосибирской области снизят ставки по УСН и налогу на имущество

Западно-Сибирская железная дорога заплатила в областной бюджет 585 млн рублей налогов

Новосибирский брокер выходит в Казахстан

Финансы

Новости Новосибирска

С 1 мая новосибирские семьи с детьми от 8 до 17 лет могут подать заявление на получение пособия

Промышленники Новосибирска: Если тебе сегодня наплевать на партнеров, то завтра тебя тоже не будет

В Сибири вырос спрос на РКО и зарплатные проекты в несанкционных банках

Сибирские компании за месяц реструктурировали кредиты на 17 млрд рублей

Только за сутки в регионе зарегистрированы 17 киберпреступлений

Политика

новости Новосибирска

Количество депутатов Заксобрания снова сократилось

Единороссы «засветили» первых кандидатов на округ №4

Изменял ли Украине депутат Ренат Сулейманов?

Новосибирский депутат обосновался в Прибалтике

Травников vs Локоть: вот и пакту конец?

Недвижимость

новости Новосибирска

Жители многоквартирных домов Новосибирска переплатили за капремонт 63 млн рублей

Суд забрал спорный земельный участок у инвестора в Новосибирске

В Новосибирской области на 59% вырос спрос на аренду загородной недвижимости

В правительстве области выясняют, как с рынка планирует уходить Henkel

Застройщик получил землю на улице Титова под решение проблемы долгостроев

Технологии

новости Новосибирска

В Новосибирске обсудили перспективы цифрового суверенитета России

IT-компания, работающая на международном рынке, вышла в Новосибирск

Ученые создали компоненты для связи нового поколения

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

Стартап придумал как маркетплейсам снизить количество возвратов одежды

Телекоммуникации

новости бизнеса

МегаФон станет партнером проекта создания системы экомониторинга в Ташкенте

МТС и НГУЭУ научат студентов работать с Big Data и IoT

Как защитить детей в цифровой среде

В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Санкции загрузили работой сервисные компании

Агропром

новости Новосибирска

Компания «Сибагро» в Новосибирской области на 20% увеличила посевные площади

Новосибирские фермеры и кооперативы могут получить грант на 200 миллионов рублей

В Ордынском районе создают клубничную ферму

В конце апреля в Новосибирске стартует маркетплейс «РусАгроМаркета»

Фермеры предлагают рестораторам и отельерам инвестировать в производство нужных им продуктов

Транспорт

новости Новосибирска

Стало известно, какие улицы Новосибирска отремонтируют на федеральные средства

Новосибирский рынок такси не отреагировал на уход «Ситимобил»

В Новосибирске открылся первый мотосалон КТМ

Главе транспортного департамента Новосибирска вновь прилетело за уборку улиц

Запрет на полёты на юг продлили до 1 мая

Медицина

новости бизнеса

Майские праздники: время отдохнуть и проверить здоровье

COVID ушел, но вернулся… с последствиями и осложнениями

Новые правила признания граждан инвалидами вступят в силу 1 июля

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня

Авто

Сборку Lada Vesta остановят на полгода

Сборку Lada Vesta остановят на полгода

Продажи Mercedes-Benz упали более чем на треть

У АвтоВАЗа закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

Туризм

новости Новосибирска

В Горном Алтае готовят культурную программу к новому туристическому сезону

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Общество

Новости Новосибирска

Хэйлунцзянский университет и НГУ подписали соглашение о сотрудничестве

Молодежь подключают к сбору стекла

С 1 мая новосибирские семьи с детьми от 8 до 17 лет могут подать заявление на получение пособия

Стало известно, какие улицы Новосибирска отремонтируют на федеральные средства

Закон об особо охраняемых территориях суд отправил на доработку

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска