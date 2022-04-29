Руководитель областной налоговой покидает Новосибирскую область

Начальник правления областной налоговой службы Алексей Легостаев оставляет работу в Новосибирске и возвращается на родину — в Алтайский край. Об этом в ходе сессии Заксобрания объявил спикер Андрей Шимкив, вручив Легостаеву почётный знак областного парламента.

— Человек, который 10 лет отработал руководителем налоговой инспекции, — сказал Шимкив. — Здесь сидят много руководителей предприятий. Алексей Викторович всегда умудрялся находить общий язык с бизнесом, не включать какие-то репрессивные методы, не пытаться кого-то задавить, а всегда находил компромисс, при этом всей душой переживал за доходы бюджета. Делал всё, чтобы не обанкротить кого-то, а найти какой-то компромисс. Алексей Викторович возвращается в Алтайский край.

В свою очередь Легостаев высоко оценивает сложившиеся за период своей работы в регионе партнёрские отношения с областным депкорпусом.

— Счастлив, что судьба предоставила мне возможность 10 лет поработать в Новосибирской области, думаю, что сложившиеся партнёрские отношения с Законодательным Собранием позволят управлению и дальше достигать результатов на благо Новосибирской области, — заявил он, обращаясь к депутатам.

Неоднозначную оценку этого взаимоджействия высказал председатель комитета по строительству ЖКХ и тарифам, глава регионального управления Пенсионного фонда РФ Александр Терепа.

— Нас радостно с одной стороны, а, с другой стороны тревожно накануне всех перемен, — обратился Терепа к Легостаеву. — Но хочется пожелать большой удачи на следующем этапе жизненного пути.

По информации редакции, Легостаев снова возглавит УФНС Алтайского края.

Руководителем УФНС России по Новосибирской области Легостаев был назначен 14 мая 2012 года. Ранее он занимал пост руководителя УФНС по Алтайскому краю (с 2003 года), а затем по Владимирской области (с 2010 года).

Ранее редакция сообщала, что губернатор жестко раскритиковал мэра Новосибирска за качество ремонта и уборки дорог.