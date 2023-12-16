На довыборы в горсовет Новосибирска явка пока слабая

По состоянию на 20.00 часов 15 декабря в Новосибирской области явка на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному округу № 40 составила 3,15% (935 избирателей), по округу № 49 — 2,83% (640 избирателей). Об этом сообщил областной избирком.

Напомним, всего на участие в довыборах заявились 22 человека, которые прошли этап выдвижения. В итоге избирательная комиссия зарегистрировала 14 кандидатов. Отказ в регистрации получили восемь человек.

По одномандатному округу № 40 выдвинуты: Анастасия Андронова (партия «Единая Россия»), Елена Браун (партия «Новые люди»), Дмитрий Гриценко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Максим Егоров (КПРФ), Евгений Кобзев (ЛДПР), Андрей Щукин (партия Коммунисты России»).

По одномандатному округу № 49 выдвинуты: Александр Баев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Александр Быковский («Единая партия»), Руслан Дудин («Новые люди»), Александр Липаткин (партия «Коммунисты России»), Павел Подкользин (Партия «Справедливая Россия —За правду»), Владислав Рыжов (ЛДПР), Сергей Сухоруков (КПРФ), Александр Толкачев (самовыдвижение).

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска по одномандатным округам № 40, № 49 пройдут 15-17 декабря. Места на округах №40 и 49 стали вакантными после того, как на июньской сессии городского совета депутаты Хельга Пирогова (15 декабря включена в реестр иностранных агентов) и Сергей Бойко (в апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) были лишены депутатских полномочий.

Низкая явка на довыборах в совет депутатов в Бердске и Сузуне. В Бердске по одномандатному округу № 13 проголосовали 2,52% (87 избирателей), в Сузуне по многомандатному округу № 1 – 4,62% (143 избирателя).

Более активно идет голосование на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Венгеровского района по одномандатному округу № 25 – 19,63% (86 избирателей);

Ранее редакция сообщала о том, что дистанционное голосование за президента России планируют организовать в Новосибирской области.