Уже не смешно: на концерт комика Алексея Щербакова в Новосибирске раскупили все билеты

На концерт стендап-комика Алексея Щербакова в Новосибирске раскуплены все билеты. Проверить свободные места и забрать последние, можно через сервис «Яндекс.Афиша». На выступление в 17 часов продажи уже остановлены, а на 20:30 осталось всего 4 билета.

Концерт состоится в ККК им. Маяковского 9 декабря. Отметим, что в концертном зале Маяковского 1020 мест. В два захода чуть более 2 тысяч жителей и гостей города смогут насладиться юмором члена жюри «Битвы регионов» на ТНТ.

Алексей Сергеевич Щербаков — российский комик, юморист и видеоблогер. Участник проекта «Stand Up» на телеканале ТНТ, а также участник интернет-шоу «Что было дальше?».

Ранее редакция сообщала о том, что концерт SHAMAN в Новосибирске пройдет с двойным аншлагом.