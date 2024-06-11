Хищение топлива выявили на АЗС с постоплатой в Новосибирске

Владельцы новосибирских АЗС, работающих в режиме постоплаты, обратились Управление МВД России по городу Новосибирску в связи с хищением топлива. Ущерб предпринимателей составил более 19 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали двоих жителей Ленинского района, причастных к хищениям.

— Предварительно установлено, что молодые люди, используя арендованные автомобили, осуществляли заправку топливом транспортных средств и покидали АЗС, не расплатившись, — пояснили в пресс-службе управления.

По факту хищения топлива следователи возбудили восемь уголовных дел. Расследование продолжается. Как отметили в полиции, устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступлений.