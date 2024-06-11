Режим повышенной готовности будет введен в Новосибирске из-за провала на Большевистской

Ограничение движения будет введено в районе пересечения улиц Добролюбова и Большевистской, в районе бывшей «Снежной мили» (сейчас там возводится комплекс Freedom). Причина — образовавшийся провал в асфальте. Сейчас в мэрии готовятся документы для введения режима повышенной готовности.

— Сегодня огородим это место. Пока непонятен масштаб провала. Завтра попробуем вскрыть, — сообщил заместитель мэра Олег Клемешов на еженедельном аппаратном совещании в мэрии.

Он добавил, что состоялось выездное совещание, на котором присутствовали представители администрации Октябрьского района и застройщика. Принято решение о сужении проезжей части.

Стоит отметить, что это уже не первый случай просадки грунта на данном участке. Проблемы начались в 2017 году. Подобные случаи были зафиксированы в 2018 и 2021 годах.

Напомним, в мае огромный провал образовался на улице Сакко и Ванцетти. Как сообщала мэрия, грунт обрушился из-за проведения работ над канализацией.

Ранее редакция сообщала, что почти на 50% отремонтирован Октябрьский мост в Новосибирске. Основные работы по ремонту моста мэрия планирует завершить до конца октября.