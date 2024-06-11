Четыре района останутся без горячей воды в Новосибирске

В Сибирской генерирующей компании сообщили, на каких улицах Новосибирска в период с 17 по 29 июня не будет горячей воды.

Горячей воды не будет в Заельцовском, Железнодорожном, Центральном и Дзержинском районах. Полный список улиц можно посмотреть здесь .

В это время будет проходить новый этап гидравлических испытаний. Он начался сразу после завершения отопительного сезона.

Гидравлические испытания будут проходить круглосуточно, поэтому жителей города просят быть особенно внимательными.

В 2024 году испытания теплосетей в Новосибирске проходят в 13 этапов, завершающий — без введения ограничений для потребителей.

Ранее редакция сообщала о том, что программа ремонта тепловых сетей на 2024-2025 годы в Новосибирске будет расширена.