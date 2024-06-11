Четыре района останутся без горячей воды в Новосибирске

Горячей воды не будет в Заельцовском, Железнодорожном, Центральном и Дзержинском районах. Полный список улиц можно посмотреть здесь.
В это время будет проходить новый этап гидравлических испытаний. Он начался сразу после завершения отопительного сезона.
Гидравлические испытания будут проходить круглосуточно, поэтому жителей города просят быть особенно внимательными.
В 2024 году испытания теплосетей в Новосибирске проходят в 13 этапов, завершающий — без введения ограничений для потребителей.
Ранее редакция сообщала о том, что программа ремонта тепловых сетей на 2024-2025 годы в Новосибирске будет расширена.
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