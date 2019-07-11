Хит этого лета: потребительский кредит до 300 000 тысяч рублей по ставке от 10,9% годовых

С 8 июля Банком «Левобережный» (ПАО) увеличена максимальная сумма кредита, предоставляемого на сроки 6, 12 месяцев для отдельных категорий клиентов: для клиентов, получающих зарплату на карту Банка «Левобережный» и пенсионеров, имеющих счет в Банке «Левобережный», установлена в размере 300 000 рублей, для категорий клиентов пенсионер (без счета в банке) и партнер (с положительной кредитной историей в Банке «Левобережный») — 100 000 рублей. Для новых клиентов Банка «Левобережный» максимальная сумма кредита на сроки 6, 12 месяцев осталась без изменений – 29 999 рублей.

Также напоминаем об акции «Ваша ставка», в период действия которой клиенты данные категорий могут получить потребительский кредит на 6 или 12 месяцев по следующим ставкам:

10,9% годовых*, при соблюдении условий акции, для клиентов получающих заработную плату по картам Банка «Левобережный» и пенсионеров, имеющих счет в Банке «Левобережный»;

16,9% годовых**, при соблюдении условий акции, для клиентов, имеющих положительную кредитную историю в Банке «Левобережный» и пенсионеров (без счета в банке);

18,9%годовых***, при соблюдении условий акции, для новых клиентов Банка «Левобережный»;

Каждый клиент, заключивший кредитный договор с Банком «Левобережный», получает SMS-сообщение с промо-кодом. Этот промо-код следует переслать другому физическому лицу -потенциальному заемщику. В случае получения кредита в банке другим лицом по промо-коду заемщика банка рекомендодатель (заемщик банка) получает снижение ставки по своему кредиту.

По истечении каждого месяца пользования кредитом процентная ставка по действующему кредитному договору заемщика уменьшается на 0,5 процентных пункта за каждый факт выдачи кредита другому физическому лицу по рекомендации заемщика. Максимальное снижение процентной ставки — 5 процентных пунктов.

Кредит оформляется без поручительства и обеспечения. Выдача кредита производится по двум документам: паспорт и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС). Кроме того, Банк «Левобережный» для удобства клиентов предоставляет услугу выбора даты платежа по кредиту. Подать предварительную заявку на потребительский кредит можно в режиме онлайн на сайте банка.

Акция «Ваша ставка!» действует до 31.12.2019 г.

С полными условиями акции по потребительскому кредитованию можно ознакомиться на сайте банка, либо в офисах Банка «Левобережный». Единая справочная служба Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

* При сумме кредита — 300 тыс. рублей – первоначальная ставка 15,9% годовых. Клиент может понизить ставку на 5 процентных пунктов – до 10,9% годовых. При сумме кредита до 149,99 тыс. рублей – первоначальная ставка 19,9% годовых. Клиент может понизить ставку на 5 процентных пунктов — до 14,9%. Для того, чтобы понизить ставку заемщик должен порекомендовать взять кредит в Банке «Левобережный» другому физическому лицу и за каждый факт выдачи кредита по рекомендации заемщика процентная ставка по действующему кредитному договору заемщика уменьшается на 0,5 процентных пункта по истечении одного календарного месяца. Период, в течение которого можно снизить ставку по кредитному договору, составляет 6 месяцев с даты заключения кредитного договора.

** При сумме кредита до 100 тыс. рублей – первоначальная ставка 21,9% годовых. Клиент может понизить ставку на 5 процентных пунктов — до 16,9%. Для того, чтобы понизить ставку заемщик должен порекомендовать взять кредит в Банке «Левобережный» другому физическому лицу и за каждый факт выдачи кредита по рекомендации заемщика процентная ставка по действующему кредитному договору заемщика уменьшается на 0,5 процентных пункта по истечении одного календарного месяца. Период, в течение которого можно снизить ставку по кредитному договору, составляет 6 месяцев с даты заключения кредитного договора.

*** При сумме кредита до 29,99 тыс. рублей – первоначальная ставка 23,9% годовых. Клиент может понизить ставку на 5 процентных пунктов — до 18,9%. Для того, чтобы понизить ставку заемщик должен порекомендовать взять кредит в Банке «Левобережный» другому физическому лицу и за каждый факт выдачи кредита по рекомендации заемщика процентная ставка по действующему кредитному договору заемщика уменьшается на 0,5 процентных пункта по истечении одного календарного месяца. Период, в течение которого можно снизить ставку по кредитному договору, составляет 6 месяцев с даты заключения кредитного договора.

Фото: пресс-служба банка